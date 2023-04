Skin Care Tips: बेसन में मिलाकर चेहरे पर लगाएं ये चीज, टैनिंग की समस्या होगी दूर

What To Mix With Besan For Face Skin: बेसन स्किन और बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. बेसन के कई फायदे हैं. बेसन का इ्स्तेमाल स्किन को निखारने के लिए भी किया जाता है. ऐसे में अगर आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना चाहते हैं तो आप बेसन में कुछ चीजों को मिलाकर लगा सकते हैं. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि स्किन में किन चीजों को मिलाकर लगाने से आपका चेहरा शाइनी बनता है?

चेहरा चमकदार बनाने के लिए बेसन में मिलाकर लगाएं ये चीजें-

दही-



बेसन में दही मिलाकर लगा सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि दही में मौजूद एंजाइम्स स्किन को क्लीन और मॉइश्चराइज रखने में मदद मिलती है. वहीं अगर आप रोजना चेहरे पर दही और बेसन मिलाकर लगाते हैं तो इससे डेड स्किन रिमूव होती है. इसको लगाने के लिए आप 2 चम्मच बेसन लें इसमें 3 चम्मच दहीं मिलाएं अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं. अब इसे 20 मिनट तक अपने चेहरे पर रहने दें और चेहरे को साफ पानी से धो लें.चेहरे को शाइनी बनाने के लिए गुलाबजल मिलाकर भी लगा सकते हैं. इसके लिए आप 2 चम्मच बेसन लें इसमें गुलाबजल डालें और पेस्ट बना लें अब इस पेस्ट को अपनी गर्दन और पूरे चेहरे पर लगा लें. 20 मिनट बाद चेहरे को ताजे पानी से धो लें ऐसा करने से आपकी स्किन को ठंडक मिलेगी और डेड स्किन सेल्स रिमूव होंगी. ऐसा करने से आप स्किन से एक्सट्रा ऑयल भी निकलेगा.