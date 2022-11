Skin Care Tips: सर्दियों में फेस पर लगाएं ये चीजें, दमकता चेहरा देख लोग तारीफ करते नहीं थकेंगे

How To Make Face Glow In winter: सर्दियों का मौसम शुरु हो गया है और इसका इसर हेल्थ और स्किन पर देखने को मिल रहा है. वहीं इस मौसम में स्किन ड्राई और बेजान नजर आने लगती है. ऐसा इसलिए क्योंकि सर्दियों में ठंडी हवाओं के संपर्क में आने से स्किन बुरी और बेजान नजर आने लगती है. इसके अलावा सर्दियों में अधिकतर लोग धूप में रहना पसंद करते हैं जिसकी वजह से स्किन पर सनटैन नजर आने लगता है. ऐसे में आपको सर्दियों में स्किन का खास ख्याल रखना चाहिए. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि सर्दियों में आप अपनी स्किन का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं?

सर्दियों में इस तरह रखें स्किन का ख्याल-

मॉइश्चराइजर (moisturizer) लगाएं-

वैसे तो चेहरे को हर मौसम में मॉइश्चराइज की जरूत होती है. लेकिन सर्दियों में चेहरे को मॉइश्चराइज करने की जरूरत ज्यादा होती है.इससे स्किन हाइड्रेट बनी रहती है. इसके सात ही स्किन में नमी रहती है. इसलिए दिन में कम से कम दो बार चेहरे पर मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं. ऐसा करने से चेहरे पर निखार आता है.

पर्याप्त पानी पिएं-

गर्मियों में अधिक प्यास लगती है इसलिए हम सभी पर्याप्त पानी पी लेते हैं. लेकिन सर्दियों में प्यास कम लगती है इसकी वजह से हम कम पानी पीते हैं जो डिहाइड्रेशन का कारण बन सकता है. ऐसे में स्किन डिहाइड्रेट होती है जिसकी वजह से स्किन डल नजर आने लगती है. इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.ऐसा करने से स्किन पर ग्लो आएगा.

ऑयलिंग (Oiling) करें-

सर्दियों में स्किन को हाइड्रेट (hydrate) बनाए रखने के लिए चेहरे की ऑयलिंग करना बहुत जरूरी है . इसके लिए रात में सोने से पहले चेहरे की ऑयलिंग करें. ऑयलिंग करने के लिए नारियल तेल से हल्के हाथों से मसाज करें और इसे रातभर के लिए छोड़ दें . सर्दियों में रोजाना ऐसा करने से चेहरे पर निखार आएगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर