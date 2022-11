Skin Care Tips: चेहरे पर बेसन लगाने से दाग-धब्बे होंगे दूर, इन समस्याओं से भी मिलेगा छुटकारा

How To Apply Besan On Face: आजतक आपने बेसन की सब्जी या पकौड़े जरूर खाएं होंगे. लेकिन क्या आपको पता है कि बेसन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है.वहीं अगर आप चाहें तो बेसन का इस्तेमाल अपने चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं. बता दें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीइंफ्लेमेटरी (Antioxidant, Anti Inflammatory)होते हैं. बेसन में मौजूद गुण चेहरे से पिंपल्स और मुहांसों की समस्या दूर करने में मदद करते हैं. लेकिन अगर आप चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि आप किस तरह से चेहरे पर बेसन लगा सकते हैं?

चेहरे पर लगाएं इस तरह से बेसन-

बेसन और हल्दी (Besan And Turmeric)-

चेहरे पर बेसन और हल्दी लगा सकते हैं. इसको लगाने के लिए आप एक चम्मच बेसन लें अब इसमें चुटकी भर हल्दी और नींबू का रस डालें. अब इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें. अब इसे 20 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं और इसके बाद ताजे पानी से धो लें. ऐसा आप हफ्ते में 4 दिन कर सकते हैं. बता दें बेसन और हल्दी लगाने से आपकी स्किन ग्लोइंग और चमकदार बनेगी.

बेसन और एलोवेरा (Besan And Aloe Vera)-

चेहरे पर बेसन और एलोवेरा लगाना बहुत फायदेमंद होता है. इसके लिए आप 2 चम्मच बेसन में एलोवेरा जेल डालें.अब बेसन और एलोवरा को मिक्स करें. इसे अपने चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट बाद चेहरे को ताजे पानी से धो लें.ऐसा करने से चेहरे की रंगत निखरेगी. इस पैक को आप हफ्ते में 4 बार लगा सकते हैं.

