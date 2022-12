Skin Care Tips: इन चीजों में नींबू मिलाकर फेस पर लगाने से निखरता है रंग, स्किन करती है ग्लो

How To Apply Lemon On Face: नींबू सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. वहीं क्या आपको पता है कि नींबू का उपयोग स्किन, बालों को हेल्दी बनाने के लिए भी किया जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि नींबू में विटामिन सी और सिट्रिट एसिड होता है.वहीं नींबू में मौजूद तत्व स्किन की समस्याओों को दूर करने में भी मदद करते हैं, लेकिन नींबू आपको सही तरीके से ही चेहरे पर लगाना चाहिए. ऐसे में अगर आप अपना रंग निखारना चाहते हैं तो आप नींबू को सही तरह से चेहरे पर लगाएं. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि नींबू को चेहरे पर कैसे लगाना चाहिए?

चेहरे पर नींबू लगाने का सही तरीका-

नींबू और चावल का आटा (Lemon and rice flour)-

अगर आप चेहरे पर नींबू के रस में चावल का आटा मिलाकर लगाते हैं तो इससे आपकी स्किन मुलायम और चमकदार बनेगी. इसको लगाने के लिए एक चम्मच का चावल का आटा लें. इसमें नींबू का रस और आधा चम्मच गुलाब जल मिलाएं. अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं अब 20 मिनट बाद चेहरे को पानी से धो लें.

नींबू और चीनी (Lemon and Sugar)-

आप अपने चेहरे पर नींबू में चीनी मिलाकर भी लगा सकते हैं. इसको लगाने के लिए आप एक चम्मच चीनी लें. इसमें एलोवेरा जेल और नींबू का रस मिला लें अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. इसके बाद हल्के हाथों से चेहरे पर स्क्रब करें और फेस को साफ पानी से धो लें. ऐसा करने से आपको डैड स्किन से छुटकारा मिलेगा.

नींबू और ग्रीन टी (Lemon and Green Tea)-

आप चेहरे पर नींबू में ग्रीन टी मिलाकर लगा सकते हैं. इसके लिए आप एक कप ग्रीन टी लें इसमें नींबू का रस और विटामिन ई कैप्सूल की डालें. अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और 5 मिनट बाद धो लें ऐसा करने से आपके चेहरे चमक आएगी.

