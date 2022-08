Skin Care Tips: चेहरे पर इस तरह लगाएं टमाटर और हल्दी, स्किन बनेगी ब्राइट और ग्लोइंग

Benefits Of Tomato And Turmeric On Face: टमाटर और हल्दी सिर्फ हमारी सब्जियों को बेहतरीन रंग और स्वाद ही नहीं प्रदान करते हैं बल्कि दोनों का ही सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं चेहरे पर टमाटर और हल्दी का इस्तेमाल भी बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है? बता दें टमाटर में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट गुम होते हैं वहीं हल्दी को इसके औषधीय गुणों के लिए जानता जाता है. वहीं अगर आप हल्दी और टमाटर को मिलाकर अपने चेहरे पर लगाते हैं तो इससे आपकी कई समस्याएं दूर हो सकती हैं और यह आपको ग्लोइंग स्किन पाने में मदद भी करता है. चलिए हम यहां आपको बताते हैं कि चेहर पर हल्दी और टमाटर मिलाकर लगाने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं?

चेहरे पर टमाटर और हल्दी लगाने के फायदे-

ब्राइट और ग्लोइंग स्किन मिलती है-

टमाटर और हल्दी का कॉम्बिनेसन स्किन के लिए प्राकृतिक ब्लीच का काम करता है. यह आपकी स्किन की रंगत को साफ करता है. इतना ही नहीं यह स्किन पर टैनिंग, पिगमेंटेशन और डलनेस से भी छुटकारा पाने में मदद करता है. इसका इस्तेमाल आप रोजाना कर सकते हैं.

मुंहासों से मिलता है छुटकारा-

टमाटर और हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मुहांसों की सूजन को कम करने में मदद करते हैं. साथ ही यह स्किन पर जमा गंदगी, अतिरिक्त तेल और बंद रोम छिद्रों को भी साफ करते हैं.

ब्लैकहेड्स साफ होते हैं-

अगर आप टमाटर और हल्दी के मिश्रण को स्किन पर स्क्रब की तरह इस्तेमाल करते हैं तो यह फ्री-रेडिकल्स से लड़ने और स्किन की मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करते हैं. यह स्किन के लिए बेहतरीन एक्सफोलिएटर के रूप में काम करते हैं. जिससे ब्लैकहेड्स की समस्या नहीं होती है.

एजिंग के लक्षण कम होते हैं-

टमाटर और हल्दी का मिश्रण चेहरे पर लगाने से स्किन पर मौजूद झुर्रियों, फाइन लाइन और आपको ढीली स्किन से छुटकारा मिलता है जिससे आप जवां नजर आते हैं.

