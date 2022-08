Skin Care Tips: चेहरे पर हल्दी और गुलाब जल लगाने से मुंहासों की समस्या होगी दूर, जानें लगाने का सही तरीका

Benefits Of Turmeric And Rose Water For Face: हल्दी हर घर में मौजूद होती है. हल्दी को कई तरह के औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि हल्दी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है. वहीं क्या आपको पता है कि हल्दी और गुलाब जल को चेहरे पर लगाने से आपको कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है. जी हां इन दोनों का कॉम्बिनेशन कई समस्याओं से लड़ने में मदद करता है. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि चेहरे पर हल्दी और गुलाब जल लगाने के क्या फायदे होते हैं? चलिए जातने हैं.

चेहरे पर हल्दी और गुलाब जल लगाने के फायदे-

चेहरे की सूजन कम करे-

ज्यादातर आपने देखा होगा कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो चेहरा पर पफीनेस या सूजन होती है. लेकिन अगर आप रात में हल्दी में गुलाब जल मिलाकर चेहरे पर लगाते हैं तो यह आपके चेहरे की सूजन को कम करने का काम करता है. इसका इस्तेमाल आप रोजाना रात में कर सकते हैं.

मुंहासों से छुटकारा मिलता है-

चेहरे पर मुंहासों की समस्या आजकल आम होती जा रही है. ऐसे में हल्दी और गुलाब जल आपके चेहरे से गंदगी और अतिरिक्त तेल को साफ करने का काम करता है. जिसकी वजह से आपको मुंहासों की समस्या से छुटकारा मिल सकता है. इसलिए अगर मुंहासों की समस्या से परेशान हैं तो आप रोजना रात को गुलाब जल में हल्दी मिलाकर अपने चेहरे पर लगा सकते हैं.

टैनिंग दूर करता है-

आज के समय में ज्यादातर लोग टैनिंग से परेशान रहते हैं. साथ ही सनबर्न जैसी समस्याएं भी आम होती जा रही हैं. ऐसे में हल्दी और गुलाब जल लगाने से चेहरे की रंगत साफ होती है और टैनिंग की समस्टा दूर होती है. इसलिए आप इसका इस्तेमाव रोजाना कर सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)