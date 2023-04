Skin Care Tips: फेशियल करने के बाद न करें ये गलती, चेहरे पर आ सकती हैं झुर्रियां

Things Not Do After Facial: गर्मियों के मौसम में स्किन का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि धूल, धूप आपकी स्किन को काफी नुकसान पहुंचाता है. वहीं धूप की वजह से भी आपकी स्किन डैमेज हो जाता है.जिसकी वजह से आपकी स्किन गायक हो जाता है. लेकिन स्किन को डल होने से बचाने के लिए हर महीने फेशियल करवाना बहुत जरूरी है. ऐसा इसलिए क्योंकि फेशियल स्किन को डल होने से बचाता है और आपकी स्किन लंबे समय तक जवां रहती है.बहुत से लोगों की दिक्कत होती है कि उसके चेहरे पर फेशियल के बाद भी उनके चेहरे पर ग्लो नहीं आता है. ऐसे में आपको कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए.चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि फेशियल करने के बाद आपको किन गलतियों को करने से बचना चाहिए?

फेशियल के बाद न करें ये गलतियां-

चेहरे को बार-बार छूना-



फेशियल के बाद आपको अपने चेहरे का खास ध्यान रखना चाहिए. वहीं फेशियल के बाद अपने चेहरे को बार-बार छूने से बचना चाहिए. ऐसा करने से आपके चेहरे पर पिंपल्स की समस्या हो सकती है.ऐसा इसलिए क्योकि हाथों को बार-बार चेहरे पर लगाने से संक्रमण स्किन के अंदर पहुंच जाता है. इसलिए फेशियल के बाद फेस को बार-बार छूने से बचना चाहिए.फेशियल के तुरंत मेकअप करने से बचना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि इससे स्किन को नुकसान हो सकता है. इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी फंक्शन में जाने वाले हैं तो 3 दिन पहले फेशियल करा लें.ऐसा करने से फेशियल के बाद ओपन पोर्स को मेकअप के कैमिकल से बचाया जा सकता है और आप अपनी स्किन को डैमेज होने से रोक सकते हैं.फेशियल कराने के बाद तुरंत धूप में जाने से बचना जरूरी होता है. फेशियल करने के बाद स्किन अधिक नाजुक हो जाती है इसलिए फेशियल के बाद धूप में जाने से बचना चाहिए.