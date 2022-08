Skin Care Tips: Acne पर भूलकर भी नहीं लगाएं ये चीजें, हो सकती है दिक्कत

Do Not Put These Things On Acne: पिंपल्स की समस्या बहुत से लोगों को होती है . वहीं लोग इस समस्या से बचने के लिए तरह-तरह के उपाय खोजते हैं. वहीं कई बार तो यह भी समझ नहीं आता है कि पिंपल्स होने पर क्या करें? वहीं बार पिंप्लस के बढ़ने का कारण हमारी कुछ गलतियां होती हैं जिनपर हम ध्यान नहीं देते हैं.लेकिन इसकी वजह से आपको स्किन से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं.ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहां आपको बताएंगे कि आपको पिंपल्स पर आपको किन चीजों को लगाने से बचना चाहिए? चलिए जानते हैं.

पिंपल्स पर नहीं लगाएं ये चीजें-

नींबू का रस-

बहुत से लोग यह सोचते हैं कि स्किन की हर समस्या का समाधान नींबू का रस है.लेकिन क्या आपको पता है कि ये आपकी स्किन को फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचा है. बता दें नींबू की वजह से स्किन और ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है और नींबू का इस्तेमाल करने के बाद सूरज की धूप इसमें इरिटेशन पैदा कर सकती है और स्किन को डार्क कर सकती है.वहीं एक्ने पर ये सीधे तौर पर लगाने से एक्ने में इरिटेशन हो सकता है और साथ ही साथ स्किन में मौजूदा एक्ने मं जलन और रिएक्शन की समस्या हो सकती है.

बेट्नोवेट-

बहुत से लोग पिंप्लस होने पर उस पर बेट्नोवेट लगाने लगते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि यह आपके पिंप्लस को और बढ़ा सकता है. इतना ही नहीं साथ ही यह आगे चलकर एक्ने की समसया बहुत बढ़ा देगा क्योंकि इससे बैक्टीरिया को ओवरग्रोथ होती है.

लहसुन लगाना-

बहुत से लोग पिंप्लस होने पर उनपर लहसुन लगाते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि लोग इसको देसी नुस्खा मानते हैं. लेकिन बता दें ऐसा करने से आपकी स्किन में जलन की समस्या हो सकती है साथ ही मुंहासों की समस्या और बढ़ सकती है.इसलिए मुंहसों पर भूलकर भी लहसुन नहीं लगाना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)