Skin Care Tips: चेहरे पर भूलकर भी न लगाएं ये चीजें, बिगड़ सकती है खूबसूरती

Do Not Put These Things On The Face: खूबसूरत बनने के लिए हम चेहरे पर तरह-तरह की चीजें लगाते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि चेहरे स्किन बहुत ही नाजुक होती है. ऐसा इसलिए क्योंकि चेहरे की स्किन शरीर के बाकि अंगों की स्किन के मुकाबले ज्यादा संवेदनशील होती है. इसलिए अगर चेहरे पर गलत चीज लग जाए तो बहुत जल्दी रिएक्शन होता है. इसलिए आपको चेहरे को खूबसूरत बनाए रखने के लिए कुछ चीजों को लगाने से बचना चाहिए. चलिए हम यहां पर आपको बताएंगे कि आपको चेहरे पर किन चीजों को नहीं लगाना चाहिए.

चेहरे पर भूलकर भी न लगाएं ये चीजें-

गरम पानी-

चेहरे पर गरम पानी का इ्स्तेमाल करने से बचना चाहिए. बता दें चेहरे पर सीधे गरम पानी के इस्तेमाल से चेहरे की स्किन की नमी गुम हो सकती है जिससे स्किन ड्राई नजर आयेगी.ऐसा इसलिए क्योंकि कई लोग ठंड के दिनों में चेहरे को गरम पानी से साफ कर लेते हैं लेकिन आपको ऐसा करने से बचना चाहिए.

टूथपेस्ट-

टूथपेस्ट को ब्लैकहेड्स हटाने के लिए कई लोग उपयोग करते हैं. लेकिन चेहरे पर टूथपेस्ट लगाने से जलन और इंफेक्शन की समस्या हो सकती है. इसलिए भूलकर भी चेहरे पर टूथपेस्ट न लगाएं.

बॉडी लोशन-

चेहरे पर आपको बॉडी लोशन लगाने से बचना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शरीर की स्किन चेहरे की स्किन से अलग होती है. बॉडी लोशन की डेंसिटी ज्यादा होती है जिससे चेहरे के पोर्स बंद हो सकते हैं.इसके साथ ही आपको चेहरे पर एलर्जी भी हो सकती है. इसके लिए इसका इस्तेमाल चेहरे पर करने से बचें.

साबुन-

नहाते समय ज्यादातर लोग अपने चेहर पर भी साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा करने से बचें. बता दें साबुन के इस्तेमाल से स्किन का नैचुर ऑयल खत्म हो जाता है. और स्किन ड्राई हो सकती है. इसलिए चेहरे पर भूलकर भी साबुन नहीं लगाना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

