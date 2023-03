Holi Skin Care: होली खेलने से पहले जरूर करें ये काम, रंग लगाने से स्किन नहीं होगी खराब

How To Remove Holi Color From Face: रंगों का त्योहार एक-दो दिन में आने ही वाला है. होली इस बार 8 मार्च को मनाई जाएगी. इस दिन सभी लोग एक दूसरे के रंग लगाते हैं. वहीं रंगों के कारण स्किन को कई तरह का नुकसान भी होता है. जी हां कुछ लोगों की स्किन में रंग की वजह से रेडनेस हो जाती है.इतना ही नहीं स्किन ड्राई भी हो जाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि रंगों में हैवी केमिकल होता है. ऐसे में अगर आप भी होली खेलने के शौकीन हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि आपको होली खेलने से पहले किन बातो का ध्यान रखना चाहिए?

होली खेलने से पहले इन बातों का रखें ध्यान- इस तरह से करें स्किन केयर-

होली के रंगों से बचने के लिए एक रात पहले स्किन पर तेल से मालिश करें. अब चेहरे को अच्छे से साफ करें और स्किन को अच्छे से टोनर से हाइड्रेट करें.इसके बाद मॉइस्चराइज का इस्तेमाल करें. इसे गर्दन से लेकर चेहरे पूरे फेस पर अच्छे से लगाएं.अब जब स्किन केयर पूरा हो जाए तो अब चेहरे पर तेल लगाएं. ऐसा करने से स्किन लंबे समय तक हाइड्रेट रहेगी और रंग लगाने पर उसका असर आपकी स्किन पर नहीं होगा.

बर्फ से मसाज जरूर करें-

होली के रंगों से बचने में बर्फ की मसाज भी काफी फायदेमंद होती है.अगर आप होली खेलने से पहले स्किन पर 10 मिनट तक बर्फ से मसाज कर लेंगे.तो आपके रोम छिद्रों को बंद करने का काम करेगी. इससे होली खेलते समय रंग आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा. और रंग भी आसानी से निकल जाएगा.

नारियल का तेल लगाएं-

रंग खेलने से पहले चेहरे पर नारियल का तेल जरूर लगाएं. नारियल का तेल आपकी स्किन के पोर्स को बंद कर देगा जिसकी वजह से रंग आपकी स्किन के अंदर नहीं जाएगी और आपकी स्किन ड्राई और खराब होने से बच जाएगी (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com- सबसे पहले, सबसे आगे