Skin Care Tips: फेशियल के बाद भूलकर भी न करें ये गलतियां, फेस पर दिखता है उल्टा असर

Don't Make These Mistakes Even After Facial: फेशियल सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं बल्कि खुद को पैम्पर करने का भी तरीका है. वहीं फेशियल से स्किन का ब्लड फ्लो बढ़ता है और स्किन रिन्यू होती हैं. वहीं अगर आप फेशियल करते हैं तो इससे सर्कुलेशन (circulation) बढ़ता है और ऑक्सीजन (oxygen) का फ्लो तेज होता है और टॉक्सिन्स भी निकलते हैं. वैसे तो हर महीने फेशियल करने की सलाह दी जाती है. लेकिन कुछ महिलाएं सिर्फ खास मौके पर ही फेशियल करवाती हैं. फेशियल के बाद चेहरे की स्किन काफी सेंसिटिव हो जाती है ऐसे में आपको अपनी स्किन का खास ख्याल रखना चाहिए. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि फेशियल के बाद आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए?

फेशियल के बाद न करें ये गलतियां-

स्क्रब से बनाएं दूरी-

सबस पहले बात करते हैं फेशियल की. फेशियल सिर्फ आपकी स्किन के लिए नहीं बल्कि आपके माइंड को भी रिलैक्स करता है. यह स्किन को गहराी से साफ करता है. इससे स्किन पर बढ़ती उम्र का असर जल्दी नहीं दिखता है. वहीं फेशियल के बाद स्किन काफी सेंसिटिव हो जाती है इसलिए फेशियल करने के एक हफ्ते बाद तक आपको स्क्रब (scrub) नहीं करना चाहिए.

धूप से बचाएं चेहरा-

फेशियल के बाद धूप में बिना सनस्क्रीन के न निकलें. वहीं अगर कहीं बाहर जाए भी तो चेहरे को कॉटन के कपड़े से ढंककर रखें और कोशिश करें कि धूप में न ही निकले.

वर्कआउट-

फेशियल (facials) के बाद कम से कम एक दिन वर्कआउट (workout) न करें. ऐसा इसलिए क्योंकि फेशियल के दौरान स्किन एक्सफॉलिएट किया जाता है. वहीं वर्कआउट के दौरान हीट बढ़ती है और पसीना आता है. इसलिए फेशियल के बाद स्किन को हीट और पसीने से बचाएं.

मेकअप न लगाएं-

कहीं भी जाने से दो दिन पहले फेशियल करवाएं ताकि चेहरे पर निशान या पैचेज ठीक होने का वक्त मिल जाए. वहीं फेशियल के बाद चेहरे पर किसी भी तरह का केमिकल वाला मेकअप (Makeup) न लगाएं क्योंकि ऐसा करने से आपकी स्किन को नुकसान पहुंच सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट्स सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

