Skin Care Tips: मानसून के मौसम में चेहरे की टैनिंग से हैं परेशान? तो इन घरेलू टिप्स से मिलेगा छुटकारा

Home Remedies To Get Rid Of Facial Tanning: मानसून के मौसम में हर कोई चेहरे की टैनिंग से परेशान रहता है. ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य की किरणों से संपर्क में रहने से आपको स्किन टैन की समस्या हो सकती है.इतना ही नहीं धूप में अधिक समय में रहने से आपकी स्किन पर काले धब्बे भी नजर आने लगते हैं.ये समस्याएं चेहरे की खूबसूरती को खराब कर सकती हैं. ऐसे में आप भी लंबे समय तक धूप में काम करते हैं और टैनिंग से परेशान हैं तो आप कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि आप किन तरीकों से चेहरे की टैनिंग को दूकर कर सकते हैं?

चेहरे के टैन को इन तरीकों से करें दूर-

दही और शहद-

दही और शहद की मदद से आप अपने चेहरे के टैन और दाग-धब्बे दूर कर सकते हैं. दही और शहद आपके चेहरे को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाने और डैमेज सेल्स को रिपेयर करने में मदद करता है. इसके लिए आप दो चम्मच दही में एक चम्मच शहद मिलाकर इसे अच्छे से मिक्स करे लें. अब इसे अपने चहेर पर मसाज करते हुए लगाएं और 20 मिनट बाद इसे धो लें. इससे स्कि मुलायम बनती है.

नींबू का रस-

नींबू के रस में विटामिन सी होता है जो सन टैन को दूर करने में काफी मदद करता है.चेहरे पर सन टैन और दाग-धब्बों को दूर करने के लिए आप हफ्ते में एक बाद नींबू का रस और नारियल तेल इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप नारियल तेल में कुछ बूंदें नींबू का रस मिला लें. फिर इसे कॉनट की मदद से चेहरे पर लगाएं.

खीरा और गुलाब जल-

खीरा और गुलाब दल आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने में मदद करता है. इससे स्किन ग्लोइंग और टाइट नजर आती है. इसके लिए आप एक बाउल में खीरा का रस और गुलाब जल की कुछ बूंदें मिलाकर एक बढ़िया फेसपैक तैयार कर लें. अब इसे कॉटन की मदद से चेहरे पर लगाएं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

