Skin Care Tips: सर्दियों में डल दिखने लगा है आपका चेहरा? इन घरेलू चीजों का करें इस्तेमाल, Kareena Kapoor की तरह स्किन करेगी ग्लो

How To Get Pink Glow In Winters: सर्दियों में ज्यादातर लोगों की स्किन डर और बेजान हो जाती है.इसलिए सर्दियों में स्किन का खास ख्याल रखना चाहिए. ऐसे अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग बने तो आप कुछ स्किन केयर टिप्स को अपना सकते हैं. जी हां कुछ घरेलू तरीकों से डल स्किन से छुटकारा पा सकते हैं.चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि आप सर्दियों में अपनी स्किन की देखभाल कैसे कर सकते हैं.

सर्दियों में इस तरह करे स्किन की देखभाल-

मलाई और चुकंदर (Cream and Beetroot)-

अगर आपकी स्किन भी बेजान और रूखी-रूखी नजर आ रही है तो आप अपने चेहरे पर मलाई को चुकंदर के जूस में मिलाकर लगा सकते हैं. इसे आपकी स्किन ग्लोइंग और निखरी हुई बनेगी. ऐसा करने से आपके गाल नेचुरली पिंक हो जाते हैं.

शहद और गाजर (Honey and Carrots)-

गाजर जितनी हेल्थ के लिए हेल्दी है उतनी यह आपकी स्किन के लिए भी हेल्दी है. ऐसे में अगर आप भी पिंक और ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हैं तो गाजर आपकी मदद कर सकती है इसको लगाने के लिए आप गाजर को पहले कस लें अब इसे निचोड़कर इसका जूस निकाल लें और इसमें आधा चम्मच शहद मिलाएं और इसे अपने चेहरे पर 30 मिनट के लिए लगाएं और चेहरे को ठंडे पानी से धो लें. ऐसा करने से आपको ड्राई और बेजान स्किन से छुटकारा मिलेगा.

चुकंदर और कच्चा दूध (Beetroot and raw milk)-

अगर आपकी स्किन ऑयली है तो चेहरे पर मलाई न लगाएं बल्कि कच्चा दूध लगाएं. इसके लिए चुकंदर के साथ कच्चा दूध मिलाएं और इसे अपने चेहरे पर लगाएं. इससे आपके एक्ने ठीक होने लग जाते हैं और स्किन भी ग्लोइंग बनती है.आप चाहे तो खाली कच्चा दूध भी लगा सकते हैं.

पपीता और एलोवेरा जेल (Papaya and Aloe Vera Gel)-

एलोवेरा स्किन के लिए किसी दवा से कम नहीं है. जी हां एलोवेरा स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है ऐसे अगर आपकी स्किन सर्दियों में डल दिखने लगी है तो आप पपीते को मैश करके उसमें एलोवेरा जेल को मिलाकर चेहरे पर लगाएं ऐसा करने से चेहरा खूबसूरत बनता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi, अब किसी और की जरूरत नहीं