Skin Care: इन नेचुरल चीजों से चेहरे पर आएगा जबरदस्त ग्लो, नहीं पड़ेगी महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत

How to Get Glow on Face: हर इंसान चाहता कि जब वो पब्लिक प्लेस या महफिल में जाए तो उसका फेस ग्लोइंग लगे, इसके लिए उसे अपनी स्किन हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी होता है, इस उपाय के बिना चेहरे पे चमक बरकरार रखना किसी चैलेंज से कम नहीं है. लोग फेस की ब्यूटी बढ़ाने के लिए केमिकल बेस्ड महंगे प्रोडक्ट खरीदते हैं, लेकिन आप नेचुरल तरीके अपनाकर भी मनचाहा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं. ऐसे में हम आपको उन प्राकृतिक चीजों के बारे में बता रहे हैं जिससे फेस पर ग्लो लगाया जा सकता है और आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

चेहरे पर ग्लो लाने के लिए इन चीजों का करें इस्तेमाल

1. दही (Curd)

दही का सेवन अक्सर लोग करते हैं, जिससे पाचन तंत्र बेहतर रहता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम अपने चेहरे पर भी कर सकते हैं, जिससे फेशियल स्किन में नमी बनी रहती है, और इससे चेहरे का कालापन भी दूर हो जाता है. दही का यूज आप अपने गर्दन पर भी कर सकते हैं. आप रात के वक्त चेहरे पर दही लगाए और इसके बाद लगभग 20 के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें. रेगुलर ऐसा करने से चेहरे में चमक आ जाएगी.

2. गुलाब जल (Rose Water)

गुलाब जल के बारें में तो आप सब लोगों ने सुना होगा अक्सर इसका इस्तेमाल चेहरे पर रात के वक्त किया जाता है, ऐसा करने से चेहरे से रूखापन दूर हो जाता है और किसी भी तरह के नुकसान से बचे रहते हैं, इसके लिए रोजाना आपको सोने से पहले फेस वॉश करना है, और थोड़ा सा कॉटन लेकर उसमे गुलाब जल मिलकर पूरे चेहरे पर लगाना है. कुछ ही दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा.

3. मुल्तानी मिटटी (Multani Mitti)

मुल्तानी मिट्टी का उपयोग सदियों से होता आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं हैं की मुल्तानी मिट्टी हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन इसका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए, इस मिट्टी की मदद से चेहरे में दिनभर ठंडक बनी रहती हैं, और आंखों के नीचे डार्क सर्कल के खिलाफ भी ये काफी असरदार है, अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स आते रहते हैं, तो आपको इसका उपयोग जरूर करना चाहिए, इसके लिए आपको मुलतानी मिटटी को पेस्ट की तरह तैयार है, ये एकदम चिकना होना चाहिए और उसमें गुलाब जल भी डाल सकते है, इसको पूरी तरह सूख जाने तक फेस पर लगाए रखें और फिर साफ पानी से धो ले.

