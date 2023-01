Skin Care Tips: सर्दियों में चेहरे पर इस तरह से लगाएं टमाटर, मिलेगा katrina kaif जैसा बेदाग चेहरा

How To Use Tomato on Face: टमाटर स्क्रीन के लिए बहुत ही फायदेमंद है ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें विटामिन सी और कई मिनरल्स मौजूद होते हैं.हम यहां आपको बताएंगे कि चेहरे पर टमाटर का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए?