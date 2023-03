Skin Care Tips: आप भी चेहरे पर करते हैं टोनर का इस्तेमाल? इन बातों का रखें ध्यान

How To Use A Toner On Face: स्किन को हेल्दी बनाने के लिए स्किन केयर रूटीन बेहत जरूरी होता है.जिसमें टोनर का इस्तेमाल बहुत जरूरी है.ये स्किन को साफ और हेल्दी रखता है. लेकिन कुछ लोगों का इसका सही से इस्तेमाल करना नहीं आता है जिसकी वजह से वो कुछ गलती कर देते हैं. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि टोनर का इस्तेमाल चेहरे पर कैसे करना चाहिए.

इस तरह से करें चेहरे पर टोनर का इस्तेमाल-

क्लिंजर के बाद करें इस्तेमाल-

टोनर को इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपको क्लींजिंग के तुरंत बाद इसको लगाना चाहिए.बता दें ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है. जिसकी वजह से टोनर को क्लीन्जर के बाद लगाया जाता है.

क्वांटिटी पर ध्यान दें-

अगर आप एक सुपर सॉफ्ट टोनर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो वॉट बेस्ट हैं तो आप इसे रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं.इसका इस्तेमाल करने से आपकी स्किन खूबसूरत बनती है

सही तरह से लगाएं-

अगर टोनर स्प्रे बोतल में है तो इसे लगाते समय थोड़ा दूर ही रखें. लेकिन ध्यान रखें कि स्प्रे करने से ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो सकती है. वहीं कॉटन पैड से इसे लगा रहे हैं तो आप रुई को डैब डैब करते ही लगाएं.

सेंसेटिव स्किन पर इस्तेमाल करें-

अगर आपकी स्किन संवेदनशी है या टोनर स्टॉन्ग है तो पहले कॉटन पैड को पानी में भिगोकर देखें और फिर घोल को पतला करने के लिए पैड पर थोड़ा सा टोनर लगाएं.

इस तरह से टोनर लगाने से आपकी स्किन हेल्दी और खूबसूरत बनती है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)