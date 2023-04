Skin Care Tips: फेस पर पाना है ग्लो? इन तरीकों से लगाएं ऑलिव ऑयल, खिल उठेगा चेहरा

How To Use Olive Oil For Skin: आजकल हर कोई डल और बेजान स्किन से परेशान रहते हैं. ऐसे में तरह-तरह के प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में आपको जैतून का तेल आपकी मदद कर सकता है. जैतून का तेल स्किन के लिए फायदेमंद होता है.यह स्किन क हेल्दी बनाने के साथ चेहरे पर निखार भी लाता है. ऐसे में अगर आप भी चेहरे पर ग्लो पाना चाहते हैं तो आप रोजाना चेहरे पर जैतून का तेल रहा सकते हैं. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि आप किन तरीकों से जैतून के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं?

जैतून के तेल का इस तरह से करें इस्तेमाल-

जैतून का तेल और हल्दी-

जैतून का तेल और हल्दी साथ में मिलाकर लगाएं. बता दें जैतून का तेल और हल्दी साथ में मिलाकर लगाने से दाग धब्बे कम होते हैं और चेहरे पर निखार आता है. बता दें हल्दी में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आपकी स्किन के लिए काफी फायदेमंद होता है. इसलिए इस पैक को आप चेहरे पर लगा सकते हैं.

जैतून का तेल और शहद-

शहद के साथ जैतून के तेल की कुछ बूंदे मिलाकर लगाने से स्किन पर ग्लो आता है और स्किन टाइट भी होती हैं. इस पेस्ट को लगाने के 15 मिनट बाद चेहरे क धोएं और हल्के हाथों से मसाज करें. इससे आपके चेहरे स्किन ग्लोइंग और चमकदार बनेगी.

जैतून का तेल और दही-

जैतून के तेल के साथ दही मिलाकर लगाने से चेहरे के डार्क सर्कल्स दूर होते हैं और स्किन पर ग्लो भी आता है. इसके लिए इस तेल के साथ दही को मिलाकर लगाएं. इससे आपका चेहरा ग्लोइंग और चमकदार बनेगा.

जैतून का तेल और नींबू-

जैतून के तेल के साथ नींबू के रस की कुछ बूंदें मिलाकर चेहरे पर लगाने से डार्क स्पॉट कम होने के साथ-साथ चेहरे की गंदगी भी साफ होती है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|