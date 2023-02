Skin Care Tips: ड्राई स्किन वाले भूलकर भी न करें ये काम, बिगड़ सकती है खूबसूरती

Dry Skin People Should Not Do This Work: सर्दियों का मौसम चल रहा है. ऐसे में स्किन की देखभाल करना जरूरी है.ऐसे में हम में से अधिकतर अपनी स्किन का ध्यान रखने के लिए कई अलग-अलग तरीके अपनाते हैं. वहीं कई बार हम अपनी स्किन टाइप का ध्यान नहीं रखते हैं और अनजाने में ही ऐसे स्किन केयर रूटीन को अपनाते हैं जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं.ऐसे में अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए.चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि आपको ड्राई स्किन का ध्यान रखना चाहिए?

ड्राई स्किन वाले भूलकर भी न करें ये काम-

केमिकल बेस्ड क्लींजर का इस्तेमाल करना-

साबुन का इस्तेमाल करना रूखी स्किन के लिए ठीक नहीं है.लेकिन बता दें केमिकल बेस्ड क्लींजर भी ड्राई स्किन के लिए अच्छे नहीं होते हैं. ये केमिकल भले ही आपकी स्किन को साफ कर दें लेकिन इससे आपकी स्किन रूखी हो सकती है.ऐसे में अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको माइल्ड क्लींजर का इस्तेमाल करें. ऐसा करने से आपकी स्किन का नेचुरल ऑयल खत्म नहीं होता है.

रोजाना अल्कोहर बेस्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल-

बहुत से लोग स्किन को साफ करने के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन यह स्किन के लिए नुकसानदायक होते हैं.यह आपकी स्किन को रूखा बना देता है. इसलिए अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ऐसे में आप अल्कोहर बेस्ड प्रोडक्ट्स को अपने स्किन केयर रूटीन से दूर ही रखें.

रेजर का उपयोग करना-

बहुल से लोग बालों को हटाने के लिए रेजर का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अगर आपकी स्किन रूखी है तो ऐसे में आपको अनजाने बालों को हटाने के लिए रेजर का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि शेविंग करने से आपकी स्किन से सभी आवश्यक तेव निकल जाता है जिससे आपकी स्किन और रूखी और बेजान हो जाती है. इसलिए अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको रेजर का इस्तेमाल नहीं करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)