Skin Care Tips: आप भी करते हैं चेहरे पर रोजाना स्क्रब? तो स्किन को हो सकते हैं ये नुकसान

Side Effects Of Too Much Scrub: स्किन पर स्क्रब करने के फायदों के बारे में आपने सुना होगा लेकिन क्या आपको पता है कि चेहरे पर रोजाना स्क्रब करने से आपकी स्किन को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं? जी हां स्क्रब स्किन के लिए जरूरी होता है लेकिन कई बार ये स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकता है.इसलिए स्क्रब करते समय कई बातो का ध्यान रखना चाहिए. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि ज्यादा स्क्रब करने के क्या नुकसान होते हैं?

रोजाना स्क्रब करने के नुकसान-

पिंपल्स की दिक्कत-

क्या आपको पता है कि ज्यादा स्क्रब करने से आपको कई स्किन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं.जी हां अगर आप रोजाना अपने चेहरे पर स्क्रब करते हैं तो आपको पिंपल्स और स्किन इंफेक्शन की समस्या हो सकती है. वहीं कई बार लोग स्किन पर पिंपल्स होने पर भी स्क्रब का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इस वजह से आपको कई तरह से नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए अगर आपको चेहरे पर पिंपल्स या दाने की समस्या है तो स्क्रब करते समय सावधानी जरूर बरतें.

फेस का कलर डार्क करता है-

स्किन पर ज्यादा स्क्रब करने से फेस का रंग डार्क होने लगता है. ऐसे स्क्रब करने का फायदा तभी होता है जब आप इसे ठीक से इस्तेमाल करें. वहीं अगर आप स्क्रब रोजाना करते हैं तो स्किन पर डार्क स्पॉट की समस्या भी हो सकती है. वहीं चेहरेपर रोजाना स्क्रब करने से स्किन का ग्लो भी कम होने लगता है.

मॉइश्चर की कमी-

ज्यादा स्क्रब करने से स्किन का मॉइश्चर खो जाता है. जी हां ज्यादा स्क्रब करने से स्किन का नैचुरल मॉइश्चर चला जाता है जिसकी वजह से स्किन ड्राई हो जाती है. इतना ही नहीं रोजान स्क्रब करने से स्किन रूखी नजर आती है.

स्किन में लालिमा और सूजन की समस्या-

ज्यादा स्क्रब करने से स्किन में लालिमा और सूजन की समस्या भी हो सकती है. वहीं स्क्रब का आप अपनी स्किन के हिसाब से स्क्रब नहीं करते हैं तो इससे आपकी स्किन को नुकसान भी पहुंच सकता है.इसलिए हमेशा अपनी स्किन के हिसाब से स्क्रब का चुनाव करें. इसके अलावा हफ्ते में 2 बार से ज्यादा स्क्रब न करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर