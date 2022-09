Skin Care Tips: उम्र से पहले बूढ़ा बना देते हैं ये फूड्स, आज से ही इनसे बनाएं दूरी

These Foods Make You Old Before Age: ये सवाल हर किसी के दिल में आता है कि आखिर उम्र को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है? लेकिन उम्र का बढ़ना नेचुरल है. फिर भी बढ़ती उम्र को रोकने के लिए लोग तरह-तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं.लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी स्किन और उम्र को लेकर डाइट और लाइफस्टाइल का कितना असर होता है? बता दें डाइट हमारे एजिंग प्रोसेस को घाट सकती है और बढ़ा सकती है. ऐसे में आपको कुछ फूड्स को आज से अपनी डाइट से बाहर कर देना चाहिए क्योंकि ये फूड्स आपको उम्र से पहले बूढ़ा बनाते है. चलिए जानते हैं उन फूड्स के बारे में जो आपको उम्र से पहले बूढ़ा बनाते हैं.

उम्र से पहले बूढ़ा बनाते हैं ये फूड्स-

मीठा-

मीठा हमारी स्किन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है. बता दें मीठे में शक्कर, रिफाइंड आटा, आदि चीजें होती हैं जो आपकी स्किन और बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं. अगर आप मीठे का सेवन करते हैं तो आपका एजिंग प्रोसेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है. ऐसे में आप उम्र से बूढ़े नजर आने लगते हैं. इसलिए अगर आप भी मीठे के शौकीन हैं तो आज ही सावधान हो जाएं.इतना ही नहीं अगर आप मीठे का सेवन ज्यादा करते हैं तो आपकी आंखों के नीचे झुर्रिया होने लगती हैं जिससे आपका चेहरा बूढ़ा दिखने लगता है.

तीखा खाना-

जरूरत से ज्यादा तीखा खाना अगर कोई खाता है तो यह आपकी सेहत और स्किन दोनों के लिए नुकसादायक होता है.इतना ही नहीं तीखा खाने से एजिंग प्रोसेस भी जल्दी होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि तीखा खाना शरीर की गर्मी बढ़ाता है और शरीर खुद को ठंडा करने के लिए ज्यादा एनर्जी लेता है. ऐसे में ये पसीना स्किन बैक्टीरिया के साथ मिलकर स्किन प्रॉब्लम क्रिएट करता है. जिसकी वजह से आपकी स्किन बूढ़ी नजर आने लगती है.

सोडा और एनर्जी ड्रिंक्स-

सोडा और एनर्जी ड्रिंक्स भी आपकी उम्र को बढ़ाने का काम करते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में बहुत ज्यादा शक्कर होती है. इसलिए यह नुकसादायक होते हैं.

