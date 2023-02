Skin Care Tips: इन आदतों से आज ही बना लें दूरी,नहीं तो स्किन हो जाएगी उम्र से पहले बूढ़ी

Habits That Make you Look Old: एक उम्र के बाद चेहरे पर बुढ़ापा दिखना आम बात है लेकिन उम्र से पहले चेहरे पर फाइन लाइंस और झुर्रियां दिखने लगे तो समझ जाइए कि यह सब आपकी गलत आदतों की वजह से हो रहा है.ऐसे में अपनी कुछ आदतों पर ध्यान देने की जरूर है. इसके लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने चाहिए. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि आपको किन-किन आदतों पर ध्यान देने की जरूरत हैं?

स्किन को बूढ़ा बनाती है ये आदतें-

तनाव में रहना-

जिंदगी की भागदौड़ में आदकल हर कोई तनाव का शिकार हो रहा है.मौजूदा समय में हर इंसान तनाव का शिकार है. लेकिन तनाव एक सीमा तक ही लेना सही होता है. जी हां जब आप ओवर थिंक करते हैं और टेंशन बढ़ जाती है. इसका असर आपके चेहरे पर भी पड़ता है. इसलिए कोशिश करें कि तनाव से दूरी बनाएं.

पर्याप्त नींद लें-

आज के समय में काम का बोझ इतना बढ़ गया है कि लोग नींद भी पूरी नहीं ले पाते हैं. लेकिन अच्छी नींद लेना हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है. जी हां अच्छी नींद लेने से चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां नज नहीं आती है. इसलिए हमेशा अच्छी नींद लेनी चाहिए कोशिश करें कि रात में 8 घंटे की नींद जरूर लें.

हेल्दी फूड

आजकल दौड़ती-भागती जिंदगी में लोगो का खानपान खराब हो गया है. जिसकी वजह से लोग अच्छी डाइट नहीं ले पाते हैं. लेकि बता दें कि अनहेल्दी खाना खाने से स्किन को नुकसान पहुंचता है जी हां ज्यादा तला और मसालेदार खाना खाने से एजिंग की प्रॉब्लम भी होने लगती हैं. इसलिए अगर आप नहीं चाहते कि आप उम्र से पहले बूढ़े दिखें तो आप हेल्दी डाइट ही लें और समय पर खाना खाएं.

स्मोक करना-

क्या आपको पता है कि निकोटीन आपकी स्किन में रक्त प्रवाह को कम कर देता है. इसकी वजह से स्किन को पर्याप्त पोषण और ऑक्सीजन नहीं मिलती है. इसलिए अगर आपकी की स्मोक करने की आदत है तो अपनी इस आदत को आद ही छोड़ दें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)