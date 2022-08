Monsoon: मानसून के मौसम में स्किन की खुजली से हैं परेशान? तो अपनाएं ये घरेलू उपाय

Home Remedies To Get Of Itching: मानसून का मौसम आते ही स्किन से जुड़ी कई समस्याएं होने लगती हैं.इस मौसम में उमस, पसीने और बारिश के कारण स्किन में कई बार खुजली होने लगती है. जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ऐसे में आप कुछ घरेलू उपाय अपनाकर खुजली की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि आपको मानसून के मौसम में खुजली होने पर क्या करना चाहिए? चलिए जानते हैं.

मानसून में खुजली होने पर अपनाएं ये उपाय-

नींबू और बेकिंग सोडा-

अगर आप भी स्किन की खुजली को लेकर परेशान हैं तो आप नींबू और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं.इसके लिए आप नहाने से पहले एक चम्मच बेकिंग सोडा में नींबू मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करें. इस पेस्ट को नहाने से पहले पूरी शरीर पर 15 से 20 मिनट के लिए लगाएं. इसके बाद इसे नॉर्मल पानी से वॉस करें. ऐसा करने से आपको खुजली की समस्या से छुटकारा मिल सकता है.

नीम का करें इस्तेमाल-

नीं शरीर की कई बीमारियों को दूर करता है. वहीं खुजली की समस्या से निपटने के लिए नीम दवाई का काम करता है. इसका इस्तेमाल करने के लिए आप एक बर्तन में पानी गर्म करें. इसमें नीम की पत्तिया डालें. इसके बाद इस पानी में थोड़ा नॉर्मल पानी डालें और इससे नहा लें. ऐसा आपको हफ्ते में 3 बार करना है. इससे शरीर की खुजली से छुटकारा मिलता है.

नारियल का तेल-

क्या आपको पता है कि नारियल तेल का इस्तेमाल आप स्किन से जुड़ी समस्या को दूर करने में कर सकते हैं. वहीं इसका उपयोग किसी भी मौसम में किया जा सकता है. इतना ही नहीं ये स्किन को पोषण देने के साथ इंफेक्शन को ठीक करने में भी मदद करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

