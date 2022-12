Skin Care Tips: ठंड के मौसम में स्किन पर दिखती हैं दरारें? अपनाएं ये टिप्स, Shehnaaz Gill की तरह चेहरा करेगा ग्लो

How To Take Care Of Skin In Winter: सर्दियों का मौसम चल रहा हैं इस मौसम में स्किन से जुड़ी कई समस्याएं होने लगती हैं. इसकी वजह से स्किन में दरारें सी भी दिखने लगती हैं.ये दरारें आपकी खूबसूरती को कम कर देती हैं. ऐसे में आप कई लोशन और क्रीम का भी इस्तेमाल करते हैं फिर भी कोई असर नजर नहीं आता है.लेकिन ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बल्कि आपको तरीके अपनाने चाहिए जिससे आप अपनी स्किन को ग्लोइंग और खूबसूरत बना सकें. चलिए हम यहां आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताएंगे जिसे आप सर्दियों में स्किन पर पड़ने वाली दरारों से छुटकारा पा सकते हैं?

स्किन पर होने वाली दरारों को इन तरीकों से करें ठीक-

नारियल का तेल (Coconut Oil)

सर्दियों के मौसम में अगर आपकी स्किन पर दरारें पड़ रही हैं तो आप नारियल का तेल लगा सकते हैं. नारियल के तेल में नैचुकल फैटी एसिड होता है. जिसकी वजह से यहआपकी स्किन को हाइड्रेट बनाए रखने में मदद करता है.इतना ही नहीं अगर आपकी स्किन सेंसिटिव स्किन है तो भी नारियल का तेल आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हैं.

कच्चा दूध (raw milk​)-

कच्चा दूध भी स्किन की दरारों को ठीक करने में मदद करता है. जी हां बॉडी के साथ-साथ दूध स्किन के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है. ऐसे में अगर आप स्किन पर होने वाली दरारों से परेशान हैं तो कच्चे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसरा करने से आपकी स्किन हाइड्रेट बनी रहेगी. इसका इस्तेमाल करने के लिए एक कटोरी में कच्चा दूध लें अब रूई की मदद से इसे अपने चेहरे पर लगाएं फिर चेहरे को साफ पानी से धो लें ऐसा करने से स्कि ग्लोइंग बनेगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)