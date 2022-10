Skin Care Tips: चेहरे का रंग हो रहा है डार्क? तो हो सकता है ये कारण

Darkened Skin Causes: अगर आपको भी स्किन का रंग गहरा हुआ महसूस हो रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें क्योंकि स्किन का टोन बदलने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. वैसे तो धूप में ज्यादा समय के लिए रहने पर भी शरीर और चेहरे पर टैनिंग (tanning) हो सकती है जिसकी वजह से आपकी स्किन का रंग गहरा (dark skin tone) हो सकता है. लेकिन कभी-कभी का गहरा रंग कुछ ही समय के लिए रहता है वहीं कुछ मामलों में ये समस्या हमेशा बनी रहती हैं. इसलिए इसे नजरअंदाज न करें बल्कि इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करें. ऐसे में हम यहां बताएंगे स्किन के का रंग डार्क होने के पीछे क्या वजह हो सकती है?

स्किन का रंग गहरा होने की वजह-

1-आयरन और मेटाबॉलिज्म (Iron and Metabolism) की एक आनुवांशिक गड़बड़ी के कारण स्किन का रंग गहरा हो सकता है.

2-सूरज की रोशनी (sunlight)के ज्यादा संपर्क में आने से स्किन का रंग गहरा हो सकता है.

3-हाइपरथाइरॉयडिज़्म (hyperthyroidism) के कारण भी स्किन का रंग होने का कारण हो सकता है.

चेहरे का रंग डार्क होने पर अपनाएं ये टिप्स-

विटामिन डी लें (Vitamin D)-

स्किन का रंग गहरा होने से बचाने के लिए विटामिन डी (Vitamin D) युक्त चीजों का सेवन करें.वहीं विटामिन डी का सेवन करने से स्किन के कैंसर का खतरा कम होता है.

टैनिंग से बचें (Tanning)-

स्किन का रंग गहरा हो रहा है तो आपको टैनिंग से बचना चाहिए. इसके लिए बाहर जाते समय छाते और स्कार्फ से चेहरे को ढकें. वहीं टैनिंग दूर करने के लिए बाहर से आकर चेहरे पर खीरा लगाएं.

विटामिन सी (vitamin C) लें-

स्किन को टोन हल्का करने के लिए विटामिन सी युक्त चीजों का सेवन करें. साथ ही स्किन पर संतरे का पाउडर लगाएं. बता गें संतरे में विटामिन सी मौजूद होता है. इसको लगाने के लिए संतरे का पाउडर दही में मिलाकर चेहरे पर 15 मिनट तक लगाएं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट्स सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)