Skin Care Tips: अंडरआर्म्स की काली स्किन से हैं परेशान? तो अपनाएं ये आसान से टिप्स

Under Pigmentation: गर्मियों के मौसम में बहुत से लोग स्लीवलेस कपड़े सिर्फ इस वजह से नहीं पहन पाते हैं क्योंकि उनके अंडरआर्म्स की स्किन काली होती है. ऐसे में लोग तरह-तरह के उपाय भी अपनाते हैं लेकिन फिर भी उनको उनको कोई फायदा नहीं मिलता है. लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे में आप कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं.इन घरेलू टिप्स से आप काले अंडरआर्म्स से छुटकारा पा सकते हैं. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि अंडरआर्म्स काले होने पर आपको क्या करना चाहिए? चलिए जानते हैं.

अंडरआर्म्स की काली स्किन से छुटकारा पाने के टिप्स-

संतरे और नींबू (oranges and lemons) का उपयोग करें-

अंडरआर्म का कालापन दूर करने के लिए आप संतरे और नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप संतरे का रस और नींबू का रस एक बाउल में मिला लें,अब कॉटन की मदद से उसे अंडरआर्म में 15 मिनट के लिए लगाएं और छोड़ दें. इसके बाद इसे पानी से धो लें ऐसा करने से आपको काले अंडरआर्म्स से छुटकारा मिल सकता है.

खीरे का इस्तेमाल (use of cucumber)-

अंडरआर्म्स का कालापन दूर करने के लिए आप खीरे का उपयोग भी कर सकते हैं. इसके लिए खीरे के टुकड़े को काट लें. इसके बाद इसे अंडरआर्म्स में 5 मिनट तक रगड़ें. ऐसा करने से आपको अंडरआर्म्स के कालेपन से छुटकारा मिल सकात है. बता दें खीरे के इस्तेमाल से स्किन में मौजूद गंदगी साफ होती है और डेड सेल्स निकल जाते हैं.

एलोवेरा (Aloe vera)-

एलोवेरा की मदद से भी आप अंडरआर्म्स के कालेपन की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. इसके लिए आप एलोवेरा के पत्ते को काटकर ताजा जेल निकाल लें. इसके बाद उसे अंडरआर्म्स में लगा लें. इसके बाद 15 मिनट बाद इसे साफ पानी से धो लें ऐसा करने से आपको काले अंडरआर्म्स की समस्या से छुटकारा मिल सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

