Skin Care Tips: चेहरे पर हो रहे हैं छोटे-छोटे सफेद दानें ? इन उपायों से मिलेगा छुटकारा

Tips to Get Rid Of Milia On Face बेदाग चेहरा पाने की हर कोई चाहता है. लेकिन खराब लाइफस्टाइल के चलते आपके चेहरे की स्किन पर डेड सेल्स जमा हो जाते हैं. जो धीरे-धीरे सफेद दानों का रूप ले लेते हैं. इन दानों को मिलिया (milia) भी कहा जाता है. ये दाने आपकी आंखों के आस-पास होते हैं. ये दाने लंबे समय चेहरे पर बने रहते हैं और कई कोशिशों के बाद भी इनसे छुटकारा नहीं मिल पाता है.ऐसे में अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहां आपको बताएंगे कि आप चेहरे के सफेद दानों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं?

चेहरे के सफेद दानों से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये उपाय-

एलोवेरा जेल (Aloe vera gel) -

स्किन पर एलोवेरा जेल का प्रयोग करना बहुत फायदेमंद होता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. जो चेहरे पर होने वाले सफेद दानों को दूर करने में मदद कर सकते हैं. इसलिए रात में को सोने से पहले एलोवेरा जेल को सफेद दानों पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें. सुबह उठकर इसे ताजे पानी से धो लें.

चंदन (Sandalwood)-

एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर चंदन आपके चेहरे को सफेद दानों की समस्या से छुटकारा दिलाता है साथ ही ऑयली स्किन और मुंहासे से भी राहत दिलाता है. इसके लिए चंदन पाउडर में गुलाबजल पेस्ट बना लें. इसे अपने चेहरे पर लगाएं और सूखने के बाद इसे धो लें.

चेहरे की सफाई-

सफेद दानें होने पर अपने चेहरे की साफ-सफाई का खास ध्यान रखें. रोजाना अपने चेहरे को किसी हल्के साबुन से धोएं. ऐसा करने से चेहरे पर डस्ट जमने के कारण बंद हुए पोर्स खुल जाएंगे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

