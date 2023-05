Skin Care Tips: कम उम्र में ही हाथों में आने लगी हैं झुर्रियां? अपनाएं ये उपाय, हाथ बनेंगे खूबसूरत

How To Remove Wrinkles From Hands: क्या आपके हाथों में भी उम्र से पहले झुर्रियां नजर आने लगी हैं जिसकी वजह से आप आपके हाथ बूढ़े नजर आने लगे हैं. इसके पीछे का कारण आपका खराब लाइफस्टाइल, औक स्किन का ख्यानल न रखना आदि हो सकते हैं. जी हां अगर आपके हाथ भी समय से पहले बूढ़े नजर आने लगे हैं तो आपको अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देने की जरूरत है. चलिए हम यहां आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने हाथों को मुलयाम और खूबसूरत बना सकते हैं.

समय से पहले हाथ क्यों नजर आते हैं बूढ़े? 1- जो लोग बाहर ज्यादा रहते हैं उनमें एक स्पॉट्स नजर आने लगते हैं. इस कारण से हाथ समय से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं. 2-बॉडी में पानी की कमी या खाने में पोषक तत्वों की कमी से स्किन बूढ़ी नजर आने लगती है. 3-जो लोग अपने हाथों की स्किन को साफ नहीं रखते हैं उनके हाथों पर डैड स्किन इक्ट्ठी होने लगती है. जिसकी वजह से स्किन की रंगत फीकी हो जाती है. 4- फेस की तरह हाथों की भी देखभाल करने की जरूरत है. ऐसे में आपको हाथों को भी फेशियल के 3 अहम स्टेप्स फॉलो करने चाहिए. इसके लिए हाथों को अच्छी तरह से साफ करें, उस पर स्क्रब करें और बाद में पैक अप्लाई करें. इन तरीकों से हाथों की झुर्रियां करें ठीक-

मॉइश्चराइजर लगाएं- अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको अपने हाथों को नमी देनी चाहिए. क्योंकि आपकी स्किन हो खूबसूरत और हेल्दी बनाने में मदद करती है. इसलिए हाथों में मॉइश्चराइजर को समय-समय पर लगाएं. इसके अलावा जब भी बाहर जाएं तो सनस्क्रीन लगाकर ही बाहर निकलें. ऐसा करने से आपके हाथ टैन भी नहीं होंगे.

स्किन की मालिश करें-

अगर हाथों की स्किन खराब होने लगी है तो तेल से हाथों की मालिश करें. ऐसा आप हफ्ते में 3 बार करें. मालिश आप कोकोनट ऑयल या बादाम के तेल से कर सकते हैं.