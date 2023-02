Skin Care Tips: सनबर्न की समस्या से हैं परेशान? फेस पर इन तरीकों से करें एलोवेरा का इस्तेमाल, निखर उठेगा चेहरा

How To Treat Sunburn From Aloe Vera: ये तो सभी को पता है कि एलोवेरा का इस्तेमाल कई सदियों से किया जा रहा है. ये आपके बालों के साथ-साथ आपकी स्किन के लिए भी हेल्दी होता है. वहीं एलोवेरा आपकी सेहत के लिए भी काभी फायदेमंद होता है. वहीं अगर आपकी स्किन में मुंहासे या कालेपन की समस्या है तो एलोवेरा आपकी इस समस्या को दूर करने में मदद करता है.वहीं आजकल गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है ऐसे में ज्यादातर लोग सनबर्न की समस्या से परेशान रहते हैं. सनबर्न का मतलब होता है कि सूर्य की किरणों से आपकी स्किन की ऊपरी परत को जला देती है. इस समस्या को सनबर्न कहा जाता है. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि सनबर्न की समस्या होने पर एलोवेरा आपकी मदद किस तरह से मदद कर सकता है?

सनबर्न की समस्या होने पर इस तरह से करें एलोवेरा का इस्तेमाल-

एलोवेरा और नारियल का करें इस्तेमाल-

सनबर्न होने पर आप अपने चहेरे पर नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. नारियल तेल में स्किन के संक्रमण को ठीक करने के गुण होते हैं. इसलिए एलोवेरा के साथ नारियल तेल को मिलाकर स्किन पर लगाना चाहिए. अगर आप सनबर्न की समस्या से परेशान हैं तो आप रोजाना इस तरह से एलोवेरा को अपनी स्किन पर लगा सकते हैं. ऐसा करने से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.

एलोवेरा और चंदन पाउडर-

सनबर्न की समसया से ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं. ऐसे में आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका इस्तेमाल करने के लिए आप एक कप एलोवेरा जेल निकाल लें अब इसमें करीब आधा चम्मच चंदन पाउडर मिलाकर इसे स्किन पर लगा सकते हैं. ऐसा करने से आपकी सनबर्न की समस्या से आसानी से छुटकारा मिलेगा.

एलोवेरा और गुलाब जल-

सनबर्न की दिक्कत होने पर आप एलोवेरा जेल के साथ गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका रोजाना इस्तेमाल करने से आपकी स्किन में ग्लो आता है और सनबर्न की समस्या से भी छुटकारा मिलता है.