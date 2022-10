Skin Care Tips: नींबू और नमक को इस तरह से चेहरे पर करें इस्तेमाल, फेस पर आएगी चमक

Lemon And Salt Benefits For Skin: स्किन की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए नींबू काफी असरदार होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि नींबू में विटामिन सी (vitamin C) होता है जो स्किन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने का काम करता है. इसके अलावा इसमें मौजूद ब्लीजिंग (bleaching) गुण की वजह से .आपकी रंगत को भी सुधारने का काम करता है. वहीं नमक आपकी स्किन से डेड सेल्स को बाहर निकलाने में मदद करता है. ऐसे में अगर आपर अपने चेहरे पर नींबू और नमक लगाते हैं तो आपको कई फायदे मिल सकते हैं.

नींबू और नमक चेहरे पर लगाने के फायदे-

डेड स्किन को हटाएं-

चेहरे पर नींबू और नमक (lemon and salt) का मिश्रण लगाने से यह आपकी स्किन के डेड सेल्स को बाहर करता है.वहीं नींबू में मौजूद एंटी-बैक्टीरियल (anti-bacterial) और एंटी-एजिंग गुण स्किन को गहराई से साफ करके रंगत में निखार लाने में मददगार होता है वहीं अगरआप स्किन से डेड स्किन को हटाना चाहते हैं तो चेहरे पर नींबू और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं.

एक्स्ट्रा ऑयल हटाएं-

चेहरे पर नींबू और नमक का उपयोग करने से चेहरे पर मौजूद एक्स्ट्रा ऑयल (extra oil) को हटाया जा सकता है. ऐसा करके आप पिंपल्स, फुंसियो की समस्या को भी दूर कर सकते हैं .इसलिए अगर आप भी अपने ऑयली फेस से परेशान हैं तो रोजाना अपने चेहरे पर नींबू और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं.

झुर्रियां और फाइन-लाइन (Wrinkles and Fine Line) से छुटकारा-

चेहरे पर नींबू और नमक लगाने से आप झुर्रियों और फाइ-लाइंस से छुटकारा पा सकते हैं.ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें मौजूद एंटी-एजिंग गुण स्किन की झुर्रियों को कम करके रंगत को निखारने का काम करता है.

इस तरह से चेहरे पर लगाएं नींबू और नमक (lemon and salt)-

चेहरे पर नींबू और नमक लगाने के लिए एक कटोरी में दो चम्मच नींबू का रस और एक छोटा चम्मच नमक डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें. इसके बाद इस मिश्रण को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं.अब इसे हल्के हाथों से स्क्रब करें और 15 मिनट बाद चेहरे को धोलें ऐसा आप हफ्ते में 1 दिन कर सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर