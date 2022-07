Skin Care Tips: बिना मेकअप के दिखना चाहती हैं सुंदर? तो जरूर फॉलो करें ये टिप्स

How To Look Good Without Makeup: ये तो सभी जानते हैं कि महिलाएं आइने के सामने घंटों मेकअप में समय बिता देती हैं .मेकअप में समय भी जाता हबै और स्किन को नुकसान भी पहुंचता है. वहीं अगर आपकी स्किन नेचुरल ग्लोइंग और खूबसूरत दिखेगी तो आपको मेकअप से चेहरे की कमियों को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. स्किन को सुंदर बाने के लिए आप कुछ उपाय अपना सकते हैं. जी हां चलिए हम यहां आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपनी स्किन को सुंदर बना सकते हैं.

इन तरीको को अपनाकर स्किन को बनाए सुंदर-

स्किन को साफ रखें-

मेकअप किए बगैर भी आप सुंगर दिख सकते हैं. इसका पहला और जरूरी स्टेप है स्किन को साफ रखना. अगर आपने मेकअप नहीं भी किया है पर स्किन साफ है तो आप आकर्षक नजर आएंगी. इसके लिए माइल्ड क्लींजर और फेसवॉश से स्किन को साफ करें. बाहर से आने के बाद अपनी स्किन को साफ जरूर करें. नहीं तो चेहरे पर पिंपल्स की समस्या हो सकती है.

स्कि्न केयर रूटीन जरूर अपनाएं-

मेकअप के बिना खूबसूरत दिखने के लिए सही स्किन केयर रूटीन फॉलो करें. चेहरे को साफ करने के बाद टोनर का इस्तेमाल करें. टोनर के बाद सीरम लगाएं. और इसके बाद मॉइश्चराइज लगाएं. बता दें आपको ऐसा सुबह और रात दोनों समय फॉलों करना चाहिए. वहीं हाथों और पैरों में लोशन जरूर लगाएं.

स्किन से डेड सेल्स निकालें-

डेस स्किन के कारण स्किन मुरझाई हुई नजर आती है. ऐसे में स्किन को हेल्दी रखने के लिए हफ्ते में एक बार मैनीक्योर, पडिक्योर और फेशियर जरूर करें.

इन बातों का भी रखें ध्यान-

1- हेल्दी स्किन के लिए नींद पूरी करें. नींद न पूरी होने पर काले घेरे नजर आने लगते हैं.वहीं नींद पूरी न होने पर स्किन में सूजन नजर आ सकती है. इसलिए रोजाना अच्छी नींद लें.

2 स्किन को हेल्दी रखने के लिए खूब पानी पिएं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

