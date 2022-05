Strawberry Side Effects: कई बीमारियों की वजह बन सकती है स्ट्रॉबेरी, यहां जानें इसके साइड इफेक्ट

What are Side Effects of Strawberry: फलों की दुकान पर स्ट्रॉबेरी (Strawberry) को देखकर हर कोई उसे खाना चाहता है. स्ट्रॉबेरी काफी स्वादिष्ट होती है और कई लोगों को हर दिन स्ट्रॉबेरी खाते हुए देखा जा सकता है. स्ट्रॉबेरी खाने से शरीर को कई फायदे होते हैं, लेकिन इसका सेवन एक निश्चित मात्रा में करना चाहिए. अगर आप हर दिन ज्यादा मात्रा में स्ट्रॉबेरी खाएंगे तो इससे आपको कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं. सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन यह बात पूरी तरह सच है. आज आपको बता रहे हैं कि ज्यादा स्ट्रॉबेरी खाने से आपको किस तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं.

अत्यधिक सेवन से हो सकती हैं ये परेशानियां

1. स्ट्रॉबेरी में हिस्टामाइन की मात्रा काफी अधिक होती है. अगर आप एलर्जी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपको इसका सेवन करने से बचना चाहिए. अधिक मात्रा में स्ट्रॉबेरी खाने से खुजली और चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

2. स्ट्रॉबेरी में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है. अगर आप अत्यधिक मात्रा में स्ट्रॉबेरी खाएंगे, तो फाइबर की मात्रा आपके शरीर में अधिक हो जाएगी और इससे आपको पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. अगर आप पेट की परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो इस फल को खाने से परहेज करें.

3. बाजार में बिकने वाली स्ट्रॉबेरी देखने में बेहद आकर्षक लगती हैं. इनका स्वाद भी काफी बढ़िया होता है और यही कारण है कि लोग इसे खूब खाते हैं. कई बार इन पर कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है.

4. स्ट्रॉबेरी में पोटेशियम की मात्रा काफी होती है और अगर आप हार्ट की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपको स्ट्रॉबेरी खाने से बचना चाहिए. अत्यधिक मात्रा में पोटेशियम हार्ट के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. इस बारे में आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं.

