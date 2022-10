Type 3 diabetes symptoms: डायब‍िटीज बीमारी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्‍या आप जानते हैं कि इस बीमारी के कई टाईप होते हैं. शायद आपने टाइप 1 और टाइप 2 डायब‍िटीज के बारे में सुना भी होगा, लेकिन क्‍या आप टाइप 3 डायब‍िटीज के बारे में जानते हैं. ये बीमारी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है. टाइप 3 सी में इंसुल‍िन की मात्रा शरीर में घटने लगती है और शरीर में हार्मोन के साथ खाने को पचाने वाले प्रोटीन की मात्रा भी कम हो जाती है. टाइप 1 में इंसुल‍िन की मात्रा या तो पूरी तरह से बंद हो जात है या कम हो जाती है. जान लीजिए टाइप 3सी के लक्षण, बीमारी होने की वजह और इससे कैसे बचा जा सकता है.

टाइप 3सी डायब‍िटीज के लक्षण (Symptoms of type 3 C diabetes)

टाइप 3सी डायब‍िटीज का पता मेड‍िकल हिस्‍ट्री के आधार पर या न्‍यूरोलॉज‍िकल टेस्‍ट के आधार पर कर लिया जाता है. इसके अलावा डॉक्‍टर सीटी स्‍कैन (CT Scan) या एमआरआई (MRI) से भी बीमारी का पता लगा लेते हैं. अगर आपको टाइप 3सी डायबिटीज है तो आपको एल्‍जाइमर्स जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं जैसे कि चीजों को भूल जाना, फैसला लेने में परेशानी होना, व्‍यवहार में बदलाव और रोजाना का काम करने में परेशानी आना.

टाइप 3सी डायब‍िटीज होने की वजह (Causes of type 3 C diabetes)

अगर आप हाई बीपी (high blood pressure) के मरीज है तो आपको टाइप 3सी डायब‍िटीज होने का ज्‍यादा खतरा है. ज‍िन लोगों का वजन ज्‍यादा होता है उन्‍हें भी टाइप 3सी डायबिटीज होने का खतरा ज्‍यादा होता है. अगर पर‍िवार में क‍िसी को डायब‍िटीज है तो आपको भी टाइप 3सी डायब‍िटीज का खतरा होता है. इसके अलावा आप पीसीओएस (PCOS) के मरीज हैं या ड‍िप्रेशन में है तो आपको टाइप 3सी डायब‍िटीज हो सकती है.

टाइप 3सी डायब‍िटीज से कैसे बचें (How to prevent type 3 C diabetes)

अगर आप टाइप 3सी डायब‍िटीज से बचना चाहते हैं तो आपको रोजाना एक्‍ट‍िव रहना चाहिए. इसके लिए आप रोजाना टहल भी सकते हैं. इसके अलावा आपको रोजाना पानी का ज्‍यादा से ज्‍यादा सेवन करना चाह‍िए. आपको ऐसी ड्र‍िंक से बचना चाहिए ज‍िनमें शुगर की मात्रा ज्‍यादा हो. स्‍मोक‍िंग और एल्‍कोहल से भी दूरी बनानी चाहिए. आप अपनी डाइट में फाइबर युक्‍त भोजन को भी शामिल कर सकते हैं. इसके अलावा आप प्रोटीन और व‍िटाम‍िन डी र‍िच डाइट ले सकते हैं. अगर किसी शख्‍स को टाइप 2 डायब‍िटीज है और उसका इलाज समय पर ना हुआ हो तो टाइप 3 सी डायब‍िटीज होने का र‍िस्‍क ज्‍यादा होता है इसल‍िए समय पर डॉक्‍टर की सलाह लेना चाहिए.

किन्‍हें होता है 3C डायब‍िटीज का खतरा? (People who all are at risk)

अगर आपने पैनक्र‍ियाज (Pancreas surgery ) की सर्जरी करवाई है तो आपको टाइप 3सी डायब‍िटीज का खतरा ज्‍यादा हो सकता है. पैनक्र‍ियाज में ट्यूमर है या ये काम करना बंद कर चुका है तो भी आपको टाइप सी डायबिटीज होने का खतरा होता है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर