Walking After Eating: भोजन करने के बाद टहलना क्यों है जरूरी? जानिए असली वजह

Why We Should Walk After Meal: हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि खाना खाने के बाद थोड़ा टहल लेना चाहिए, लेकिन हम अक्सर उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि भोजन करने के बाद हमें सुस्ती घेर लेती और आराम से लेट जाने का मन होता है. सेहत के नजरिए से खाने के तुरंत बाद आराम करना सही नहीं है, आपको थोड़ी देर की वॉकिंग जरूर करनी चाहिए

खाने के बाद वॉकिंग क्यों है जरूरी?

1. पाचन तंत्र होगा बेहतर

आखिर ज्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट क्यों हर मील के बाद वॉकिंग की सलाह देते हैं? दरअसल खाने के बाद सबसे जरूरी होता है पेट में भोजन को ठीक तरीके से पचाना, इसके लिए थोड़ी देर के लिए टहल लेना एक कारगर उपाय है.

2. मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा

खाने के बाद अगर आप थोड़ी देर चल-फिर लेते हैं तो ये न सिर्फ फिजिकल, बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है. इस डाइजेशन तो दुरुस्त होता ही है साथ ही ये टेंशन कम और मूड को बेहतर करने का काम करता है.

3. ब्लड शुगर होगा मेंटेन

खाने के बाद टहलने से ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में मदद मिलती है, क्योंकि भोजन के बाद शुगर लेवल का बढ़ जाना लाजमी है. खासकर डायबिटीज के मरीज 10 मिनट की वॉकिंग जरूर करें इससे सेहत को फायदा होगा.

4. एसिड रिफ्लेक्स से निजात

अगर आप खाने के तुरंत बाद लेट या बैठ जाएंगे तो एसिड रिफ्लेक्स की संभावनाएं बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एसिडिटी और खट्टी डकार भी आ सकती है, इसलिए भोजन के बाद वॉकिंग जरूर करें.

कितनी देर करें वॉकिंग?

सुबह के नाश्ता, दोपहर का लंच और रात के डिनर के बाद 10-10 मिनट की वॉकिंग काफी है, इस तरह आप एक दिन में 30 मिनट तक टहल लेंगे. अगर आपको ज्यादा जरूरत महसूस हो तो हर मील के बाद 5-5 मिनट का इजाफा कर लें.

