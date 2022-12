Anti-aginng face mask: 45 की उम्र में दिखना चाहती हैं Kareena Kapoor जैसी जवां, तो चेहरे पर ऐसे इस्तेमाल करें पपीता

How to make papaya gel face mask: सर्दियों में सर्द हवाओं के संपर्क में आते ही आपकी स्किन डिहाइड्रेशन का शिकार होने लगती है जिसकी वजह से त्वचा रूखी और बेजान नजर आती है। ऐसे में अगर आप बाजार के महंगे और केमिकलयुक्त प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से बचना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए होममेड पपाया जेल फेस मास्‍क बनाने की विधि लेकर आए हैं। पपीता कई एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है जोकि आपकी स्किन को डीप हाइड्रेट करने में मदद करता है जिससे आपकी त्वचा मुंहासों और हाइ पिगमेंटेशन की समस्या से बची रहती है। इसके अलावा पपीते में एंटी एजिंग गुण भी मौजूद होते हैं जोकि आपकी स्किन पर बढ़ती उम्र के लक्षणों पर लगाम लगाने में मदद करता है। इस फेस मास्क के उपयोग से आपकी त्वचा कोमल, निखरी और जवां नजर आती है, तो चलिए जानते हैं पपाया जेल फेस मास्‍क (how to make papaya gel face mask) बनाने की विधि-

पपाया जेल फेस मास्‍क बनाने की आवश्यक सामग्री-

पपीते का पल्प 1 बड़ा चम्‍मच



एलोवेरा जेल 1 बड़ा चम्मच

गुलाब जल 1 छोटा चम्‍मच

पपाया जेल फेस मास्‍क कैसे बनाएं? (how to make papaya gel face mask):

पपाया जेल फेस मास्‍क बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल में पपीते का पल्प लें।

ध्यान रहे पपीता जितना गला हुआ होगा उतना ही बेहतर होगा।

इसके बाद आप पपीते के पल्प में एलोवेरा जेल और गुलाब जल डालें।

फिर आप इन सारी चीजों को एक साथ अच्छी तरह से मिला लें।

अब आपका पपाया जेल फेस मास्‍क बनकर तैयार हो चुका है।

पपाया जेल फेस मास्‍क कैसे करें इस्तेमाल? (how to apply papaya gel face mask):

पपाया जेल फेस मास्‍क को लगाने से पहले आप अपने फेस को साफ कर लें।

फिर आप अपने पूरे फेस पर मास्क को अच्छी तरह से अप्लाई कर लें।

इसके बाद आप इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक फेस पर लगाकर छोड़ दें।

फिर आप फेस को साधारण पानी से धोकर साफ कर लें।

इसके बाद आप फेस को पोंछकर अपनी स्किन टाइप के मुताबिक फेस पर कोई मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं।

अच्छे रिजल्ट के लिए आप इस फेस मास्क को सप्ताह में कम से कम 2 से 3 बार इस्तेमाल करें।

ये फेस मास्क आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने के साथ-साथ सॉफ्ट और शाइनी भी बनाता है।