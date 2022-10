Weight Loss Tips: इस तरह से करें अजवाइन का सेवन, 1 हफ्ते में बेली फैट से मिलेगा छुटकारा

How To Use Celery To Lose Weight: शरीर में मोटापा बढ़ने से कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं. इसलिए बॉडी को फिट रखना बहुत जरूरी है. वहीं कई बार लोग वजन घटाने के लिए डाइट पर विशेष देने के साथ नियमित एक्सरसाइज भी करते रहते हैं. लेकिन अगर आप अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं तो डाइट में अजवाइन (Ajwain) का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं अगर आप रोजाना अजवाइन का सेवन करते हैं तो आपका पाचन तंत्र भी मजबूत होता है. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि पेट की की चर्बी से छुटकारा पाने के लिए किस तरह से अजवाइन का सेवन कर सकते हैं?

बेली फैट कम करने के लिए इस तरह से करें अजवाइन का सेवन-

अजवाइन का पानी (Ajwain water)-

अजवाइन खाने से शरीर के विषैले पदार्थ आसानी से बाहर निकलने हैं और शरीर का मेटाबॉलिज्म भी तेज होता है. अजवाइन का पानी बनाने के लिए आधी चम्मच अजवाइन को एक गिलास पानी में पूरी रात के लिए भिगो दें. सुबह इस पानी को छानकर पिएं.ऐसा रोजाना करने से वजन करने में मदद मिलेगी और बैली फैट भी कम होगा.

अजवाइन की चाय (Celery tea)-

अजवाइन की चाय पीने से वजन कम होने के साथ बेली फैट से तुरंत छुटकारा मिलता है. इसलिए अगर आप भी बेली फैट से परेशान हैं तो अजवाइन की चाय का सेवन कर सकते हैं. अजवाइन की चाय बनाने के लिए आधा गिलास पानी गर्म करने के लिए पैन में रखें. अब पानी हल्का गर्म हो जाएं. तो आधी चम्मच को पानी में डाल दें. उसके बाद 2 से 3 मिनट तक इसे उबलने दें. उसके बाद छानकर इस चाय को पिएं.

गुनगुने पानी के साथ अजवाइन (Ajwain with lukewarm water)-

अजवाइन का नियमित सेवन पाचन तंत्र को मजबूत करता है वजन कम करने के लिए आधा गिलास पानी को हल्का गुनगुना करें और इसके साथ अजवाइन को भी चबाकर खाएं. उसके बाद गुनगुने पानी को पी लें.

