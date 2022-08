Weight Loss Tips: 40 की उम्र के बाद अपनाएं ये आदतें, वजन रहेगा कंट्रोल

Control Weight After Age of 40 With These Habits: बढ़ती उम्र के साथ वजन बढ़ना बहुत आम बात है. जी हां जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपका मेटाबॉलिज्म धीमा होने लगता है. ऐसे में आप 40 की उम्र पार करते हैं वैसे ही आपका वजन भी तेजी से बढ़ने लगता है. हालांकि इसके लिए कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं जैसे धीमा मेटाबॉलिज्म, शारीरिक गतिविधियों की कमी आदि. ऐसे में शरीर को हेल्दी बनाए रखने के लिए मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना बहुत जरूरी है.ऐसे में अगर आपकी उम्र भी 40 की है तो आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका वजन कंट्रोल में रहे .चलिए हम यहां आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताएंगे जिन्हे अपनाकर आप आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं . चलिए जानते हैं.

40 की उम्र के बाद वजन कंट्रोल करने के उपाय-

ऐसे फूड्स खाएं जो आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करें-

धीमे मेटबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए ग्रीन टी फायदेमंद साबित होती है. दिन में 4 कप ग्रीन टी पीने से शरीर का वजन और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है. इसलिए अगर आप 40 के बाद भी फिट रहना चाहते हैं तो ग्रीन टी को अपनी आदत बना लें और दिन में 3 कप ग्रीन टी जरूर पिएं.

पर्याप्त पानी पिएं-

ज्यादातर लोग कम पानी पीते हैं जिसकी वजह से वह कई बीमरियों को भी शिकार हो जाते हैं. लेकिन क्या आपको पता हैं की पर्याप्त पानी से आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं. वहीं बता दें आधा लीटर पानी पीने से एक घंटे तक आपके मेटाबॉलिज्म को 25 प्रतिशत तक बूस्ट किया जा सकता है. जिससे यह कैलोरीज को तेजी से बर्न करने में मदद करता है.

एक्टिव रहें-

लंबे समय तक बैठे रहना या लेटे रहना आपकी सेहत को जोखिम में डाल सकता है. इसलिए आपको रोजाना पैदल चलना चाहिए. और एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए. वहीं अगर आप उम्र 40 के पार है तो आपको रोजाना योगा करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर