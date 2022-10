Weight Loss: वजन कम करने के दौरान भूलकर भी न खाएं ये 2 चीजें, बढ़ सकता है वेट

Do Not Eat These Things While Losing Weight: वजन कम करने के लिए लोग कई तरह की कोशिश करते हैं. वहीं कुछ लोग कई तरह की खाने की चीजों को भी अवॉइड करते हैं. लेकिन कुछ लोग खाने पर कंट्रोल नही करते हैं और फिर वजन घटने की वजह बढ़ जाता है. वहीं वेट लॉस (weight loss) के दौरान लोग कार्ब्स (carbs) को खाना छोड़ देते हैं लेकिन वजन मैनेजमेंट के लिए सभी कार्ब्स का आकलन करें. बता दें कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट (Carbohydrate) होते हैं जिनमें से कुछ हेल्दी होते हैं और दूसरे नहीं हैं. ऐसे में अगर आपक वजन कम करने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए. जी हां वजन कम करने के दौरान आपको कुछ चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए.हम यहां आपको बताएंगे वजन कम करने के दौरान किन चीजों के सेवन से बचना चाहिए?

वजन कम करने के दौरान इन चीजों का न करें सेवन-

सफेद चावल (White Rice)-

सफेद चावल में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट (Carbohydrate) है. इसके अलावा इसमें प्रोटीन और फाइबर (protein and fiber) की कमी होती है. इतना ही नहीं इसका सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल (blood sugar level) तेजी से बढ़ सकता है जो परेशान कर सकता है. इसलिए अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो सफेद चावल से फौरन दूरी बना लें. इसकी जगह आप ब्राउन राइस का सेवन कर सकते हैं.बता दें ब्राउन राइस में सभी पोषण मूल्य होते हैं जिसकी वजह से आपको जल्द ही भूख नहीं लगेगी और इससे आप कम खाएंगे और आप आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं.

सफेद ब्रेड (white bread)-

सफेद ब्रेड में वास्तव में कोई पोषण मूल्य नहीं होता है इसमें स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है. इसके अलावा पाचान तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है इसके अलावा इसका सेवन करने से आपका ग्लूकोज लेवल (glucose level) भी बढ़ सकता है और आपको जल्दी भूख लग सकती है. वहीं इससे ज्यादा खाने की समस्या हो सकती है और यही आपके वजन बढ़ने का कारण है. बता दें सफेद ब्रेड के बजाय गेहूं की रोटी या मल्टीग्रेन ब्रेड खा सकते हैं. ये मिनरल्स, विटामिन और फाइबर में हाई होती हैं और सफेड ब्रेड की तुलना में शक्कर में कम होती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट्स सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)