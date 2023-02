Weight Loss: वजन करना है कम? कॉफी में मिलाएं ये चीज, Shehnaaz Gill की तरह बनेगा परफेक्ट फिगर

How To Lose Weight With Coffee: आजकल हर कोी फिट रहना चाहता है. इसके लिए लोग हेल्दी डाइट और ड्रिंक को फॉलो करते हैं.वैसे तो एक्सरसाइज वजन कम करने में मदद करती है. लेकिन एक्सरसाइज के साथ कुछ खास वेट लॉस ड्रिंक को पीने से वजन तेजी से कम होता है. ऐसे में आप कॉफी का सेवन कर सकते हैं. जी हां कॉफी पीकर आप अपना वजन कम कर सकते हैं.ऐसे में अगर आप भी बढ़ते वजन से परेशान हैं और अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आप कॉफी में कुछ चीजों को मिलाकर पी सकते हैं.चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि आपको कॉफी में किन चीजों को मिलाकर पीने से वजन कम करने में मदद मदद मिल सकती है.

वजन कम करने के लिए कॉफी में मिलाकर पिएं ये चीजें-

सिनेमन कॉफी (Cinnamon Coffee)-

सिनेमन का मतबल दालचीनी, वजन कम करने के लिए इस मसाले का इस्तेमाल किया जा सकता है. एक कप ब्लैक कॉफी में एक चुटकी दालचीनी पाउडर डालकर पीने से इस ड्रिंक के फायदे बढ़ जाते हैं. कॉफी में मिलने वाले कैफीन की मात्रा और दालचनी के एंटीऑक्सीडेंट मिलकर वेट लूड करने के प्रोसेस को बढ़ देते हैं.इस ड्रिंक की मदद से मेटाबॉलिक रेट अच्छा होता है. इस ड्रिंक को बनाने के लिए बस ब्लैक कॉफी में चौथाई चम्मच दालचीनी पाउडर और शहद डालें.

नींबू के साथ कॉफी (Coffee with Lemon)-

नींबू के रस में विटामिन सी की ढेर सारी मात्रा होती हो. वहीं कैफीन के साथ मिटामिन सी मेटाबॉलिज्म सिस्टम को ठीक करता है. जिससे फैट बर्निंग हॉर्मोंस एक्टीवेट हो जाते हैं. इस ड्रिंक को बनाने के लिए बस एक कफ ब्लैक कॉफी में थोड़ी सी दालचीनी और साथ में आधा चम्मच नींबू का रस मिला लें.इसका सेवन करने से वजन कम करने में मदद मिलती है.

ब्लैक कॉफी (Black Coffee)-

अगर आप दूध के साथ कॉफी को मिलाकर पीते हैं तो ब्लैक कॉफी को पिएं. ये ड्रिंक भी वेट लॉस करने में मदद करती है. उबलते पनाी में एक चम्मच कॉफी डालकर उबाल लें. रोजाना एक कप ब्लैक कॉफी पीने से इम्यूनिटी बूस्ट करने के साथ ही मेटाबॉलिज्म सिस्टम को भी ठीक रखने में मदद करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)