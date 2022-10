Weight Loss: बेली फैट से हैं परेशान? तो इन तरीको से खाएं पपीता, एक हफ्ते में पतली होगी कमर

How To Lose Weight With Papaya: अगर आप भी बढ़ते वजन से परेशान हैं तो आप पपीता खाना शुरू कर दें. इससे न सिर्फ आपका पेट साफ रहेगा बल्कि आपके शरीर में कई पोषक तत्वों की पूर्ति होती है. यह फाइबर से भरपूर होता है जिससे आपका खाना आसानी से पच सकता है. वहीं बता दें पपीते में विटामिन ए (Vitamin A) होता है और विटामिन सी (vitamin C) भी पाया जाता है. जो कि वजन कम करने में मदद करता है. इसलिए अगर आप बेली फैट से परेशान हैं तो पपीता आपकी मदद कर सकता है.ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि वजन घटाने के लिए आप किस तरह से पपीते का सेवन कर सकते हैं?

बेली फैट (belly fat) को कम करने के लिए इस तरह से करें पपीते का सेवन-

फ्रूट योगर्ट (fruit yogurt​)-

अगर आप अपनी निकली हुई तोंद से परेशान है तो आप ब्रेकफास्ट (Breakfast) में दही में पपीता काटकर खा सकते हैं. इसमें आप कुछ फल और भी मिला सकते हैं. इसमें भिगाए हुए ड्रॉय फ्रूट्स भी डाल सकते हैं इसे खाने से आपका पेट काफी टाइम तक भरा रहेगा और आप ओवरईटिंग से बचे रहेंगे.

दूध और पपीता (Milk and papaya)-

आपको अगर हैवी ब्रेकफास्ट खाना है तो इसके लिए आपको कोई और डिश खाने की जरूरत नहीं है बल्कि एक गिलास मलाई वाला दूध और पपीता खाएं. इससे आपको प्रोटीन की मात्रा भी मिल जाएगी और कई घंटों तक आपका पेट भरा रहेगा. इसलिए अगर आप अपनी कमर पतली करना चाहते हैं तो नाश्ते में दूध और पपीते का सेवन कर सकते हैं.

पपीता चाट (papaya chaat)-

आपको अगर सादा पपीता खाना पसंद नहीं है तो आप पपीता चाट बनाकर भी खा सकते हैं. इसके लिए पपीते को स्लाइस में काटकर इस पर काला नमक, काली मिर्च का पाउडर छिड़क दें. अब इसका सेवन करें.

