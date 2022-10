Weight Loss: रोजाना रात में सोने से पहले करें ये 5 काम, मक्खन की तरह पिघलने लगेगा मोटापा

How To Lose Weight: आज के समय में हर दूसरा इंसान मोटापे का शिकार है. खराब लाइफस्टाइल (Lifestyle)और गलत खानपान की वजह से मोटापा लोगों को अपना शिकार बना रहा है.वहीं वजन कम करने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय कर रहे हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो रहे हैं. ऐसे में अगर आप भी डाइटिंग (Dieting) और घंटों में समय बिताने के बाद वजन कम नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहां पर आपको कुछ आसान से काम बताएंगे जिन्हें करने के बाद आप अपना वजन आसानी से कम कर सकते हैं. जी हां रात में सोने से पहले आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए. चलिए जानते हैं उन बातों के बारे में.

वजन कम करने के लिए रात में करें ये काम-

7 बजे के बाद डिनर (Dinner) न करें-

अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो रात में 7 बजे के बाद डिनर ना करें. ऐसा इसलिए क्योंकि रात के खाने और सोने के बीच कम से कम 2 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए. बता दें रात में देर से खाना खाने से खाना ठीक से पच नहीं पाता है और मोटापा बढ़ने लगता है. इसलिए वजन कम करने के लिए अपनी इस आदत को आज ही छोड़ दें.

फाइबर से भरपूर फूड खाएं-

रात का खाना हमेशा लाइट और हेल्दी होना चाहिए. वहीं अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो डिनर में फाइबर से भरपूर फूड्स (fiber rich foods) को अपनी डाइट में शामिल करें. इसके लिए आप रात खाने में सलाद, सूप, दाल, रोटी (Salad, Soup, Lentil, Roti) को शामिल कर सकते हैं इससे आपका पेट भरा रहेगा और वजन भी नहीं बढ़ेगा.

गर्म पानी पिएं-

अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो डिनर के बाद ग्रीन टी या गर्म पानी (green tea or hot water) जरूर पिएं.ऐसा करने से खाना आसानी से पच जाता है.वहीं ग्रीन टी से शरीर का मोटापा कम करने में मदद मिलती है.

अच्छी नींद लें-

हमारी नींद और मोटापे के बीच बहुत गहरा रिश्ता है. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको रोजाना रात में अच्छी नींद लेनी चाहिए. ऐसा करने से आपका मेटाबॉलिज्म (metabolism) धीमा हो जाएगा. जिससे वजन नहीं बढ़ेगा.

हल्दी वाला दूध पिएं-

वजन कम करने के लिए हल्दी वाला दूध (Turmeric milk) पीना बहुत फायदेमंद होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें थर्मोजेनिक प्रॉप्रटीज होती है जिससे वट कम करने में मदद मिलती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)