Weight Loss Tips: तेजी से वजन घटाने में मदद करेगी हल्दी, इस तरह से करें सेवन

How To Use Turmeric For Weight Loss: हल्दी का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है. वहीं हल्दी का इस्तेमाल दूध से लेकर सब्जियों तक हल्दी का प्रयोग किया जाता है ताकि शरीर स्वस्थ रह सके. बता दें हल्दी का सेवन स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है. वहीं क्या आपको पता है कि हल्दी का इस्तेमाल वजन कम करने में भी किया जा सकता है. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि हल्दी से किस तरह से अपना वजन घटाया जा सकता है?

हल्दी किस तरह से वजन कम करने में मदद करती है?

हल्दी हमारे ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करती है.जो लोग अधिक मोटे होते हैं उन्हें डायबिटीज होने का रिस्क अधिक रहता है.ऐसे में अगर आप हल्दी का सेवन करते हैं तो आपको कई फायदे होते हैं. बता दें हल्दी में फेनोल होते हैं जिसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीओबेसिटी गुण पाए जाते हैं. यह गुण शरीर के व्हाइट एडिपोज टिश्यू में सूजन को कम करने में मदद करते हैं. इसलिए हल्दी का सेवन करने से वजन कम करने में मदद मिलती है.

वजन कम करने के लिए हल्दी का प्रयोग करें-

हल्दी वाला दूध-

एक गिलास दूध को गर्म कर लें.

अब इस दूध को एक गिलास में करें.

उसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर मिला दें

इसे अच्छे से मिला लें और पी जाएं.

हल्दी के सवन से वजन कम होगा. साथ ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी.

हल्दी-दालचीनी की चाय-

एक पैन में एक कप पानी गैसे पर रख दें.

उसमें आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर डालें.

इसे तब तक उबालें जब तक यह आधा न रह जाए.

इसे एक कप में करें, अब एक चम्मच फ्रेश हल्दी पेस्ट और आधा चम्मच पुदीने का पेस्ट मिलाएं.

अब इसे छानकर पी लें, इससे वजन कम होने के साथ-साथ पाचन समस्याओं से छुटकारा भी पाया जा सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर