Weight Loss Tips: बढ़ते वजन से हैं परेशान? इस तरह से करें शहद का सेवन, कुछ ही दिनों में बॉडी होगी फिट

Ways To Lose Weight With Honey: खराब लाइफस्टाइल और खानपान से आजकल हर दूसरा इंसान मोटापे के शिकार हो रहे हैं. वहीं वजन कम करने के लिए लोग आजकल क्या कुछ नहीं करते हैं. वजन कम करने के लोग डाइटिंग का सहारा लेते हैं और घंटों जिम में बिताते हैं. लेकिन इन सबके बावजूद भी मोटापा कम नहीं होता है. वहीं वजन कम करने के लिए लोग मीठी चीजों का सेवन न करने की सलाह देते हैं.लेकिन ऐसे में आप शहद का सेवन कर सकते हैं.जी हां शहद हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. वहीं शहद में विटामिन बी-6, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो बॉडी का वजन कम करने में मददगार होते हैं. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि वजन कम करने के लिए शहद का किस तरह से सेवन करना चाहिए?

वजन कम करने के लिए शहद का इस तरह करें सेवन-

शहद और नींबू का रस (Honey and lemon juice)-

वजन घटाने के लिए शहद और नींबू के रस का मिश्रण काफी प्रभावी होता है. इसके लिए सुबह खाली पेट गर्म पानी में शहद और नींबू डालकर पीने से वजन कम करने में आसानी होती है. ऐसा करने से बॉडी से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं जिससे बॉडी डिटॉक्स होती है. वहीं गर्म पानी में शहद और नींबू डालकर पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है और बॉडी में जमा चर्बी कम होती है.इसलिए अगर आप चेजी से वजन कम करना चाहते हैं तो आप रोजाना शहद और नींबू का सेवन कर सकते हैं.

शहद और गर्म पानी (Honey and hot water)-

बढ़ते वजन को कम करने के लिए गर्म पानी में शहद मिलाकर पीना एक पुराना नुस्खा है. इसका सेवन करने के लिए सुबह खाली पेट गर्म पानी में शहद डालकर पिएं.ऐसा करने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और दिनभर बॉडी में एनर्जी रहती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

