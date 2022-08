Pear Side Effects: आपको है ये 4 परेशानियां, तो बिलकुल भी न खाएं नाशपाती; उठाना पड़ेगा नुकसान

Who Should Not Eat Pear: हम में से कई लोगों को नाशपाती खाना काफी पसंद है, ये खाने में जितना लजीज है, सेहत के लिए भी उतना ही फायदेमंद माना जाता है. इस फल में फाइबर, विटामिंस और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं इसके साथ ही एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-कैंसर प्रॉपर्टीज काफी कारगर है. ग्रेटर नोएडा के GIMS अस्पताल में कार्यरत मशहूर डाइटीशियन डॉ. आयुषी यादव (Dr. Ayushi Yadav) ने बताया कि तमाम गुणों के बावजूद नाशपाती खाना हमेशा फायदेमंद नहीं होता है. आइए जानते हैं कि इस फल को कब नहीं खाना चाहिए.

इन कंडीशन में न खाएं नाशपाती

1. जब गड़बड़ हो पेट

अगर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो नाशपाती से दूरी बना लेना है बेहतर है, इसे खाने के बाद पचाने में दिक्कतें आने लगती हैं. खासकर सुबह और देर रात को इसे खाने से बचना चाहिए वरना गैस, ऐंठन, पेट फूलना और दस्त जैसी शिकायत हो जाएगी.

2. जब सर्दी से हों परेशान

इस बात में कोई शक नहीं है कि नाशपाती (Pear) हमारे शरीर को कई तरीके से फायदे पहुंचाता है, लेकिन इसकी तासीर ठंडी होती है इसलिए जब आपको सर्दी, खांसी या जुकाम (Cough and Cold) हो तो इस फल को बिलकुल भी न खाएं.

3. वेट लूज करने वाले लोग

नाशपाती (Pear) में काफी कम कैलोरी पाई जाती है जो वजन कम करने में मददगार है, लेकिन अगर आप इसका सेवन जरूरत से ज्यादा करेंगे तो नुकसान होना तय है क्योंकि इससे डेली कैलोरी की खपत बढ़ जाती है.

4. हाई ब्लड प्रेशर के मरीज

हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए वैसे तो नाशपाती काफी फायदेमंद है लेकिन कुछ लोग इसे जरूरत से ज्यादा खाने लगते हैं, जिससे फायदे के बजाय नुकसान होने लगता है. ऐसे में आपको हाई हार्ट रेट, बेहोशी, चक्कर और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं.

