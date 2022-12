Drinking Etiquette: पानी बैठकर और दूध खड़े होकर क्यों पीना चाहिए? तगड़ा लॉजिक है इसके पीछे

Right Way To Drink Milk: आपने इस कहावत को कभी न कभी जरूर सुना होगा कि पानी (Water) बैठकर और दूध (Milk) खड़े होकर पीना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है. आपको ये एक सामान्य कहावत लग सकती है लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक (Scientific Logic) भी है जो ये साबित करता है कि पानी बैठकर पीने से फायदा होता है और खड़े होकर पिया तो नुकसान झेलना पड़ सकता है. इसी तरह अगर दूध खड़े होकर नहीं पीते हैं तो वह लाभ की जगह नुकसान कर सकता है. आइए जानते हैं कि दूध और पानी से जुड़ी इस मशहूर कहावत के पीछे क्या साइंटिफिक लॉजिक है.

क्यों बैठकर पीना चाहिए पानी?

पानी को बैठकर पीने की सलाह देने के पीछे कारण यह है कि ऐसा करने से तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को आराम मिलता है. पाचन क्रिया में भी मदद मिलती है. बैठकर पानी पीने से आपकी किडनी भी फिल्टर करने का काम आसानी से कर पाती है. लेकिन जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो इसके नुकसान झेलने पड़ते हैं.

खड़े-खड़े पानी पीने से नुकसान

खड़े होकर पानी पीने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि इसके कारण हड्डियों से कैल्शियम का क्षरण होता है. इसके अलावा आपको सीने में जलन और अल्सर जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. पाचन क्रिया में दिक्कत आ सकती है क्योंकि पेट में एसिड बन जाएगा. खड़े होकर पानी पीने से आपको जोड़ों में तरल पदार्थ जमा होने से आर्थराइटिस यानी गठिया रोग की समस्या हो सकती है.

दूध को कैसे पीना चाहिए?

जान लें कि खड़े होकर दूध पीने के पीछे लॉजिक ये है कि इससे दूध के पोषक तत्वों का अवशोषण ठीक तरह से हो पाता है. लेकिन अगर आप दूध को बैठकर पीते हैं तो यह अन्न प्रणाली के निचले हिस्से में जमा हो जाता है और सही से पच नहीं पाता है. अगर ऐसा लगातार करते हैं तो यह आगे चलकर गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज (GRD) का कारण बन सकता है.

