World Asthma Day 2022: आज दुनियाभर में मनाया जा रहा विश्व अस्थमा दिवस, यहां जाने इसका इतिहास

World Asthma Day 2022: आज दुनियाभर में विश्व अस्थामा दिवस मनाया जा रहा है. हर साल मई माह के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल इसे आज यानी 3 मई को मनाया जा रहा है. लोगों तक अस्थमा से जुड़ी सही जानकारी पहुंचाने और उन्हें इस बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए पूरी दुनिया में इस दिन को मनाया जाता है. अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो कि फेफड़ों पर अटैक करके सांस को प्रभावित करती है. ऐसे में अस्थमा के मरीजों की सहायता करना भी इस दिन का मकसद है.

साल 1993 से हुई शुरुआत

विश्व अस्थमा दिवस की शुरुआत 1993 में ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सहयोग से की गई थी. साल 1998 में इस दिन का आयोजन 35 से ज्यादा देशों में किया गया था. WHO द्वारा इस दिन को महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य दिवसों में से एक माना जाता है. WHO के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया था कि वैश्विक स्तर पर 339 मिलियन से अधिक लोगों को अस्थमा था और 2016 में वैश्विक स्तर पर अस्थमा के कारण 417,918 मौतें हुई थीं.

इस साल रखी गई है ये थीम

इस साल अस्थमा दिवस की थीम Closing Gaps in Asthma Care यानी अस्थमा देखभाल में अंतराल बंद करना रखी गई है. अस्थामा को लेकर लोगों में काफी गैप है. कई लोगों को अब तक इसकी जानकारी नहीं है. इसी वजह से इसकी थीम ये रखी गई है. पिछले साल इसका विषय रखा गया था, ‘अस्थमा की भ्रांतियों को उजागर करना’. कई लोगों के बीच अस्थमा से जुड़ी गलत बातें फैली हुई हैं, बस इन्हीं लोगों तक सच को पहुंचाना ये विषय रखा गया था.

अस्थामा के लक्षण

1. सांस फूलना

2. सांस लेने में तक़लीफ़ होना

3. सांस का उखड़ जाना

4. अत्यधिक खांसी आना

5. अत्यधिक थकान महसूस करना

6. कोहरे या धुएं से एलर्जी होना

अस्थमा के कारण

1. धुएं के कारण

2. कोहरे के संपर्क से

3. तेज तेज चलने के कारण

4. धूल व मिट्टी इत्यादि के कारण

5. मौसम बदलने के दौरान

6. श्वसन नलिकाओं में इंफेक्शन के कारण