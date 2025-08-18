ट्रंप और जेलेंस्की की पत्नियों ने लिखे खत; कपड़ों की हुई तारीफ... प्रेस कांफ्रेंस की 10 जरूरी बातें

Donald Trump and Volodymyr Zelenskyy Press Conference: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच सोमवार को व्हाइट हाउस में रूस के साथ जारी जंग को लेकर अहम मुलाकात हुई है. दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अलास्का में व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर वार्ता के बाद ट्रंप कीव पर रूस को बड़ी रियायतें देने का दबाव बना रहे हैं. इस दौरान दोनों नेताओं ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए. इस खबर में हम दोनों नेताओं के बीच हुई प्रेस कांफ्रेंस की 10 मुख्य बातें जानेंगे.

1. पुतिन के साथ हुई बैठक का जिक्र

ट्रम्प ने कहा,'यूक्रेन के राष्ट्रपति का हमारे साथ होना सम्मान की बात है. हमारे बीच बहुत अच्छी चर्चाएं और बातचीत हुई हैं. मुझे लगता है कि प्रगति हो रही है, कई मायनों में बहुत अच्छी प्रगति हुई है. कुछ समय पहले ही रूस के राष्ट्रपति के साथ हमारी अच्छी बैठक हुई थी.

2. हमारे साथ यूरोप के 7 बहुत शक्तिशाली नेता हैं

मुझे लगता है कि इस बैठक से कुछ न कुछ निकलने की संभावना है और आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है. हमारे साथ यूरोप के 7 बहुत शक्तिशाली नेता हैं और इस बैठक के तुरंत बाद हम उनसे मिलने वाले हैं.'

3. ट्रंप और जेलेंस्की की पत्नी ने लिखा खत

जेलेंस्की ने कहा,'आमंत्रण के लिए और हत्या व इस युद्ध को रोकने के आपकी कोशिशों के लिए धन्यवाद. मैं आपकी पत्नी, अमेरिका की प्रथम महिला को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे बच्चों के बारे में बात करने के लिए पुतिन को एक पत्र भेजा था और मेरी पत्नी ने भी आपकी पत्नी के लिए एक पत्र भेजा है. मैं सभी साझेदारों, फ्रांस, यूरोपीय संघ, फिनलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी को भी हमारा समर्थन करने के लिए धन्यवाद देता हूं.'

4. पत्नी के खत पर क्या बोले ट्रंप?

ट्रंप ने कहा,'प्रथम महिला ने बहुत गहराई से महसूस किया. उन्हें बच्चों से बहुत प्यार है और उनका एक प्यारा बेटा है जिसे वह बहुत प्यार करती हैं. उन्हें ऐसा कुछ होते देखना बिल्कुल पसंद नहीं है और यह बात अन्य युद्धों पर भी लागू होती है. वह माता-पिता के दिल टूटने और अंतिम संस्कार को देखती हैं. हम अंतिम संस्कार के अलावा कुछ और देखना चाहते हैं. उन्होंने एक सुंदर पत्र भेजा था जो उनके बेटे को बहुत पसंद आया. वह इसे खत्म होते देखना पसंद करेंगी.'

5. 'लंबे समय तक बनी रहे शांति'

ट्रंप ने कहा,'हम यूक्रेन के साथ काम करेंगे, हम सबके साथ काम करेंगे. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अगर शांति है तो वह लंबे समय तक बनी रहे. यह बहुत लंबे समय तक चलने वाली बात है. हम दो साल की शांति की बात नहीं कर रहे हैं और फिर हम फिर से इस मुसीबत में फंस जाएंगे.

6. हम सुनिश्चिन करेंगे कि सबकुछ ठीक रहे: ट्रंप

ट्रंप ने आगे कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ ठीक रहे. हमने रूस के साथ काम किया है, हम यूक्रेन के साथ काम करेंगे. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह कारगर हो, मुझे लगता है कि अगर हम शांति स्थापित कर पाते हैं, तो यह कारगर होगी. मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है.'

7. 'जेलेंस्की और पुतिन युद्ध खत्म करना चाहते हैं'

ट्रंप ने कहा,'युद्ध (रूस-यूक्रेन) खत्म होने वाला है. यह कब खत्म होगा, मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन युद्ध खत्म होने वाला है और यह सज्जन इसे खत्म करना चाहते हैं और व्लादिमीर पुतिन भी इसे खत्म करना चाहते हैं.

8. हमने 6 युद्ध खत्म किए हैं: ट्रंप

मुझे लगता है कि पूरी दुनिया इससे थक चुकी है. हम इसे खत्म करवाएंगे. मैंने 6 युद्ध खत्म किए हैं और मुझे लगा था कि शायद यह सबसे आसान होगा और यह सबसे आसान नहीं है. यह एक कठिन युद्ध है.

9.ट्रंप ने की जेलेंस्की कपड़ों की तारीफ

इसी प्रेस कांफ्रेंस में एक दिलचस्प लम्हा तब आया, जब एक पत्रकार ने जेलेंस्की से उनके कपड़ों को लेकर सवाल कर दिया. एक पत्रकार ने राष्ट्रपति जेलेंस्की की पोशाक की तारीफ. इसी बीच राष्ट्रपति ट्ंर बोल पड़ते हैं और कहते हैं,'मैंने भी यही कहा था.'

10. चुनाव पर क्या बोले जेलेंस्की?

यह पूछे जाने पर कि क्या वह शांति समझौते के बाद यूक्रेन में चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा,'हां, बिल्कुल, मैं चुनाव कराने के लिए तैयार हूं लेकिन हमें उन्हें सुरक्षित परिस्थितियों में कराना होगा. हमें चुनाव कराने के लिए सुरक्षा की आवश्यकता है.'