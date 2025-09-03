Balochistan Blast: पाकिस्तान की रैली में थे हजारों लोग, सुसाइड बॉम्बर ने अचानक बटन दबाकर किया धमाका, 13 की मौत
Pakistan Blast: बलूचिस्तान स्वास्थ्य विभाग के एक बयान में कहा गया है कि विस्फोट बीएनपी-एम की एक रैली में हुआ. आत्मघाती धमाके में 13 मौतों की पुष्टि हो गई है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 03, 2025, 01:09 AM IST
Balochistan suicide bomber blows himself: मंगलवार रात क्वेटा के शाहवानी स्टेडियम में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी-मेंगल (बीएनपी-एम) की रैली में हुए विस्फोट में कम से कम 11 लोग मारे गए और 29 घायल हो गए. बलूचिस्तान स्वास्थ्य विभाग के अपने बयान में कहा है कि धमाका इतनी तेज था का कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनी गई. धमाके में 30 से ज्यादा लोगों के जख्मी हुए हैं. पूर्व विधायक अहमद नवाज़ और नेता मूसा बलोच घायलों में शामिल हैं.

रैली की तस्वीर जिसके बाद धमाका हुआ

क्वेटा में इलाज जारी

न्यूज़ एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट में अबतक 11 मौतों की पुष्टि हो चुकी है. मरने वालों का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है. वहीं धमाके में जख्मी हुए लोगों को फौरन इलाज के लिए क्वेटा सिविल अस्पताल लाया गया और आगे की चिकित्सा के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती होने से पहले उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया. क्वेटा सिविल अस्पताल के प्रवक्ता डॉ. वसीम बेग ने भी मृतकों की संख्या की पुष्टि की है.

दोषियों पर कार्यवाई करेंगे : CM

मुख्यमंत्री सरफराज बुगटी ने आत्मघाती हमले को दुश्मनों की कायराना करतूत बताते हुए कहा, 'आतंकवादियों की नापाक मंशा नाकाम होगी. अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी. लोगों की जान-माल की सुरक्षा सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और दुष्ट तत्वों को शांति भंग करने में सफल नहीं होने दिया जाएगा'.

बीएनपी का बयान

अस्पताल में मीडिया से बातचीत में, बीएनपी-एम के कार्यवाहक अध्यक्ष एडवोकेट साजिद तरीन ने कहा कि विस्फोट में 13 पार्टी कार्यकर्ता मारे गए और कई घायल हुए हैं. उन्होंने आगे बताया कि यह हमला पार्टी के संस्थापक अताउल्लाह मेंगल की पुण्यतिथि पर आयोजित एक रैली के बाद पार्किंग में हुआ. उन्होंने इससे पहले रैली में जुटी भीड़ की एक तस्वीर एक्स पर पोस्ट की थी.

जांच के बीच प्रतिक्रियाओं का दौर जारी

पार्टी नेता जहूर तरीन ने कहा कि ऐसी वारदात होने की आशंका पहले से थी और सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन से संपर्क किया गया था, लेकिन प्रशासन ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया. सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं. वहीं सरकार ने उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और जनता से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

Pakistan

