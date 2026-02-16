12 वर्षीय छात्र ने अपने कमरे में बना दिया न्यूक्लियर रिएक्टर, इसके बाद जो हुआ जानकर उड़ जाएंगे आपके होश

परमाणु रिएक्टर बनाने के लिए कितने शोध की जरूरत होती है और कितना रिसर्च करना पड़ता है. ये बात हर कोई अच्छी तरह से जानता है. अगर हम कहें कि महज 12 वर्ष के एक छात्र ने अपने प्ले रूम में एक फंक्शनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाकर तैयार कर दिया है तो इस बात पर यकीन करना काफी मुश्किल लगेगा. लेकिन अमेरिका के डलास में एक 12 वर्षीय स्कूली छात्र ने ये कारनामा सफलता पूर्वक करके दिखा दिया है. एनबीसी न्यूज़ के अनुसार, डलास के एक 12 वर्षीय स्कूली छात्र ने परमाणु संलयन को सफलतापूर्वक अंजाम देकर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है और अब वह विश्व रिकॉर्ड बनाने की राह पर है.

डलास इंडिपेंडेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट में सातवीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र एडन मैकमिलन अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा परमाणु संलयन हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है. इस छात्र ने अपनी इस परियोजना की शुरुआत तब की थी जब वे महज आठ साल के थे. उपकरण बनाने से पहले, एडन ने दो साल परमाणु भौतिकी का अध्ययन करने और संलयन के सिद्धांत को समझने में बिताए. रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बाद ही उन्होंने अपनी मशीन के शुरुआती संस्करणों को इकट्ठा करना शुरू किया था.

आसान नहीं थी ये प्रक्रिया

यह कार्य वेस्ट डलास में स्थित एक गैर-लाभकारी मेकर्सस्पेस, लॉन्चपैड के सहयोग से किया गया था, जिसे छात्रों को महत्वाकांक्षी विज्ञान और इंजीनियरिंग परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. एडेन ने स्वीकार किया कि यह प्रक्रिया हमेशा आसान नहीं थी. उन्होंने इस अनुभव को संतोषजनक और निराशाजनक दोनों बताया. इस परियोजना में कुल चार साल लगे और इसमें बार-बार रुकावटें, समायोजन और सुरक्षा जांच शामिल थीं. NBC 5 डलास-फोर्ट वर्थ की ओरिजिनल रिपोर्ट के मुताबिक, एडन ने पहले दो साल फिजिक्स के थ्योरेटिकल पहलुओं पर पूरी तरह फोकस किया, इससे पहले कि वह किसी इक्विपमेंट को छूते भी नहीं थे.

एडन ने मां को समझाया

न्यूक्लियर फ्यूजन तब होता है जब दो हल्के एटॉमिक न्यूक्लिआई मिलकर एक भारी न्यूक्लिआई बनाते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी छोड़ते हैं. यह प्रोसेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर से जुड़े लंबे समय तक चलने वाले रेडियोएक्टिव वेस्ट के बिना लगभग कभी खत्म न होने वाला और साफ एनर्जी सोर्स देने की क्षमता है. शुरू में उनकी मां ने प्रोजेक्ट की सेफ्टी को लेकर चिंता जताई, लेकिन एडन रिस्क मैनेजमेंट और सेफ्टी प्रोटोकॉल की गहरी समझ दिखाकर उन्हें मनाने में कामयाब रहे.

न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी का भविष्य क्या है?

जबकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स उनकी इस कामयाबी को देख रहा है कि क्या वह इस माइलस्टोन तक पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के इंसान हैं, एडन विनम्र बने हुए हैं. वह बताते हैं कि उनका मोटिवेशन फेम की चाहत के बजाय सिर्फ़ जिज्ञासा थी. उनका मानना ​​है कि फ्यूजन आखिरकार धरती के लिए एनर्जी का एक साफ़ और अनलिमिटेड सोर्स दे सकता है. एक छोटे से प्लेरूम सेटअप में एटम को सक्सेसफुली मर्ज करके, उन्होंने साबित कर दिया है कि साइंटिफिक इनोवेशन के लिए उम्र कोई रुकावट नहीं है. उनकी कामयाबी दुनिया भर के उन युवा स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन का काम करती है जो स्टेम फील्ड्स में जाने को इच्छुक हैं.

साइंटिफिक रिसोर्स तक कैसे पहुंचें युवा स्टूडेंट्स?

एडन की कामयाबी लोकल कम्युनिटी सपोर्ट और एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी की वजह से मुमकिन हुई. उनकी कहानी साइंटिस्ट्स की अगली पीढ़ी को बढ़ावा देने में मेकरस्पेस और मेंटरशिप की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है. जैसे-जैसे वह आगे बढ़ रहे हैं, एडन सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस पर अपनी रिसर्च जारी रखने का प्लान बना रहे हैं.

