DNA: मिडिल ईस्ट में पलटा पासा, ईरान की युद्ध रणनीतियों में घिरा US; ओमान से इराक तक रिफाइनरी ठिकानों पर मची तबाही

Iran US War: डॉनल्ड ट्रंप की तरफ से युद्ध खत्म होने की बात की जाने लगी है, जबकि ईरान युद्ध खत्म करने को तैयार नहीं है. ईरान के राष्ट्रपति अब युद्ध खत्म करने के लिए शर्तें गिना रहे हैं. मतलब ईरान की शर्तें मानी जाएंगी तब युद्ध खत्म होगा. युद्ध के शुरुआती 6 दिनों में 11 अरब डॉलर खर्च करने वाले अमेरिका ने अब सस्ते बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, ताकि डॉलर्स कम खर्च हों. जबकि ईरान ने अपनी मिसाइलों के वॉरहेड और भारी किए हैं. अब ईरान हाइपरसोनिक मिसाइलों और 2000 किलो के वॉरहेड से बड़े हमले कर रहा है.

अमेरिका की नीति फेल?

इस युद्ध में अमेरिका की कन्फ्यूजन भी दुनिया के सामने आ गई है. अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप कह रहे हैं, दुनिया होर्मुज का इस्तेमाल करे, क्योंकि अमेरिका ने उसको सुरक्षित कर दिया है. लेकिन इस बयान के बाद अमेरिका के तेल टैंकर पर खुद धमाका हो जाता है और अमेरिकी जनरल कहते हैं, स्ट्रेट आफ होर्मुज सुरक्षित नहीं है. एक तरफ दुनिया भर में बढ़ रहा तेल संकट अमेरिका और सहयोगी देशों पर भारी पड़ रहा है. आपूर्ति बरकरार रखने के​ लिए अमेरिका को रूस से प्रतिबंध हटाने पड़े. जबकि ईरान ने आज ओमान, बहरीन और इराक में तेल स्टोरेज और डिपो पर हमला करके साबित किया कि अब मिडिल ईस्ट के तेल का कंट्रोल भी खलीफा के पास है.

ट्रंप के दावे खोखले?

आज ट्रंप के उस दावे की सच्चाई भी सामने आ गई, जिसमें वो अमेरिकी रक्षा कंपनियों का प्रोडक्शन बढ़ने की बात कह रहे थे. लेकिन सच्चाई ये है, जिन मिसाइलों से ईरान में धमाका हुआ. उनको फिर से तैयार करने के लिए अमेरिका के पास रेयर अर्थ मेटल ही मौजूद नहीं हैं. जबकि ईरानी मिसाइलें कम नहीं पड़ रही . हालात इतने खराब हो गए हैं कि ईरान साइबर सिक्योरिटी के सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाने वाले अमेरिका और इजरायल पर सबसे बड़े सफल साइबर अटैक कर रहा है. ईरान ने अमेरिकी कंपनी स्ट्राइकर कॉरपोरेशन पर साइबर हमला करके 50 टेराबाइट डेटा चोरी कर लिया, जिसके बाद अमेरिकी एजेंसियों ने ऊर्जा, बैंकिंग, हेल्थकेयर और रक्षा क्षेत्रों पर साइबर हमलों की चेतावनी जारी की. इसके अलावा अपने घर में डॉनल्ड ट्रंप के ईरान से जीत के दावों पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, जबकि ईरान के नेता अपनी जनता के बीच युद्ध के परिणामों के बाद लोकप्रिय और मजबूत हो रहे हैं.

अमेरिका पर हमलों का डर

युद्ध के 13 दिन बाद कई दशकों में पहली बार अमेरिका को डर लग रहा है. कहीं उसके घर में हमले ना शुरू हो जाएं, अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई ने चेतावनी दी है. ईरान कैलिफोर्निया के तटीय इलाकों में ड्रोन हमले कर सकता है. दूसरी तरफ ईरान के अधिकारी अमेरिका का मजाक उड़ा रहे हैं. होर्मुज में अमेरिकी युद्धपोत भेजने का चैलेंज दे रहे हैं. ये स्थिति बताती है, मिडिल ईस्ट में डॉनल्ड ट्रंप से बहुत गलत आकलन हो गया है और ईरान की लंबे युद्ध की रणनीति अमेरिका और इजरायल से बेहतर साबित हो रही है.

पूरी दुनिया में तेल और गैस को लेकर पैकिन

युद्ध के 13वें दिन पूरी दुनिया में तेल और गैस को लेकर पैनिक फैला हुआ है. लेकिन इसके बावजूद ईरान तेल की सप्लाई ठप करने के मिशन में जोर-शोर से लगा है. ईरान का प्लान सिर्फ़ होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करना नहीं है, बल्कि वो अमेरिका के सहयोगी देशों में ऑयल रिफाइनरी और ऑयल स्टोरेज सेंटर, इन सबको चुन-चुनकर तबाह कर रहा है. ईरान ने एक ही दिन में तेल का उत्पादन करने वाले खाड़ी के तीन देशों पर हमले किए हैं. बहरीन में ईरान ने तेल को निशाना बनाकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हमला किया. ओमान में एक बड़े बंदरगाह पर तेल टैंकर को निशाना बनाया गया. ईरान के हमलों से प्रभावित तीसरा देश इराक है, जहां 2 विदेशी तेल टैंकर को टारगेट किया गया जिसके बाद तेल का निर्यात बंद करना पड़ा.

ओमान पर असर

जो ओमान, युद्ध शुरू होने से पहले तक अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहा था. उसे भी ईरान ने नहीं छोड़ा. ओमान के सलालाह पोर्ट के ऑयल स्टोरेज टैंक्स पर ड्रोन अटैक किया गया. ओमान के एयर डिफेंस ने कई ड्रोन को मार गिराया लेकिन कुछ ड्रोन फ्यूल टैंक पर गिर गए. इसके बाद इन टैंक में भीषण आग लग गई. यहां लाखों लीटर कच्चा तेल जल रहा है. इससे निकलने वाले धुएं ने पूरा आसमान काला कर दिया है. हमले के बाद सलालाह पोर्ट को खाली कराना पड़ा और पोर्ट का काम-काज बंद करना पड़ा. सलालाह दुनिया के प्रमुख कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब में से एक है जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच शिपिंग को हैंडल करता है. ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के वैकल्पिक रूट के रूप में इस्तेमाल हो रहा था. इसके इसी महत्व को देखते हुए ईरान ने निशाना बनाया ताकि तेल सप्लाई का एक और रूट बंद हो जाए. ओमान में ईरान का हमला पोर्ट पर हुआ तो बहरीन में एयरपोर्ट के नज़दीक ड्रोन अटैक किया गया. बहरीन के मुहर्रक में फ्यूल डिपो को निशाना बनाया गया. ईरान के ड्रोन हमले में फ्यूल डिपो तबाह हो गया. वहां आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठ रही थीं. जिस फ्यूल डिपो पर हमला हुआ, वो बहरीन में घरेलू और एविएशन फ्यूल की सप्लाई के लिए महत्वपूर्ण है. ग्लोबल सप्लाई पर भले ही इससे ज़्यादा असर नहीं पड़े लेकिन बहरीन की घरेलू सप्लाई पर असर पड़ेगा.

इराक पर असर

दुनिया को तेल की सप्लाई पर असर डालने के हिसाब से सबसे बड़ा हमला इराक में हुआ है. ईरान ने इराक़ के समुद्र में 2 तेल टैंकर को निशाना बनाया. बसरा के पास ईरान के हमले के बाद दोनों टैंकर में भीषण आग लग गई. अमेरिकी कंपनी के सेफ सी विष्णु टैंकर पर हमले में एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई. इस हमले के बाद इराक़ ने सभी तेल टर्मिनल बंद कर दिए हैं जिसकी वजह से इराक़ का तेल निर्यात पूरी तरह ठप हो गया है. इराक़ तेल के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है. वहां से निर्यात बंद होने से सप्लाई पर काफी असर पड़ेगा.

ईरान की 'ऑयल वॉर' रणनीति

ईरान ने सऊदी अरब के शयबाह ऑयल फील्ड पर भी ड्रोन हमला किया लेकिन इसे नाकाम कर दिया गया. शयबाह सऊदी अरब की तेल कंपनी आरामको का प्रमुख ऑयल फील्ड है. ये हमले तब हो रहे हैं, जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान अपने पड़ोसी देशों से माफ़ी मांग चुके हैं. वो भरोसा दे चुके हैं कि अब और हमले नहीं होंगे. लेकिन इस भरोसे का कोई असर नहीं हुआ. IRGC के हमले हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं. ईरान अपने पड़ोसी देशों के तेल केंद्र पर हमला ये कहकर कर रहा है कि ये उसका जवाबी वार है. ईरान का आरोप है कि उसके तेल केंद्रों पर बम बरसाए गए. इसी वजह से वो जवाब दे रहा है. लेकिन ये ईरान का बदला होने के साथ-साथ उसकी रणनीति भी है. ईरान को अच्छी तरह पता है कि अमेरिका को झुकाने का एक ही विकल्प है- होर्मुज़ से लेकर अरब सागर तक जहां भी तेल आए-जाए, वहीं हमला करो. ईरान जानता है कि तेल की सप्लाई ठप हुई तो दुनिया में बेचैनी बढ़ेगी. दुनिया भर के देश अमेरिका और इज़रायल पर युद्ध रोकने का दबाव बढ़ाएंगे. यहां तक कि महंगाई बढ़ने पर अमेरिका के लोगों के बीच भी युद्ध का विरोध बढ़ेगा. ईरान की इस स्ट्रेटजी का असर भी हो रहा है.