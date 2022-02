यूक्रेन के 13 ऐसे वीर जिन्होंने रूस के सामने नहीं टेके घुटने, हंसते-हंसते दे दी जान

नई दिल्ली: एक युद्ध कई वीरता के किस्सों और कहानियों को जन्म देता है. इन दिनों रूस और यूक्रेन के बीच भी युद्ध जारी है. इस युद्ध में Snake Island से भी एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी सैनिकों की तारीफ करेंगे. इस द्वीप पर रूस ने यूक्रेन के सैनिकों का सरेंडर से इनकार करने पर 13 जवानों की हत्या कर दी. सैनिकों की हत्या के बाद रूस ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया है.

युद्ध में जहां कई लोग अपनी जान गंवाने से बचने के लिए हथियार डाल देते हैं तो वहीं रूसी युद्धपोत ने वहां पहुंचकर हमले की धमकी दी और सरेंडर करने को कहा. इसपर वहां मौजूद 13 बॉर्डर गार्ड्स ने बहादुरी का परिचय देते हुए चुनौती दी. फिर युद्धपोत में मौजूद रूसी जवानों को गाली देते हुए ललकारा और सरेंडर से इनकार कर दिया. इसके बाद रूस ने उनको मार दिया.

इन 13 जवानों की बहादुरी के लिए उनको यूक्रेन की सरकार ने Hero of Ukraine सम्मान से नवाजा है. आपको बता दें कि Snake Island जिसे Zmiinyi Island भी कहते हैं. यह क्षेत्र ओडेसा के दक्षिण में काला सागर में मौजूद है.

Russia blatantly captured Ukrainian island #Zmiinyi, destroying the infrastructure. All 13 border guards were killed, refusing to surrender. They will be awarded the title Hero of Ukraine postmortem, says @ZelenskyyUa

Glory to Ukrainian heroes #StopRussianAggression pic.twitter.com/PWEIvqzxyJ

— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) February 25, 2022